Ataque armado deja siete muertos en Valle de Santiago, Guanajuato

Siete personas fueron asesinadas y un hombre resultó herido durante un ataque armado ocurrido la noche del lunes en la comunidad de Las Jícamas, Valle de Santiago, en Guanajuato, informaron autoridades estatales.

El incidente se registró sobre la calle 16 de septiembre, donde sujetos dispararon contra un grupo de personas, provocando la movilización de agentes de seguridad tras recibir el reporte minutos antes de las 19:00 horas del domingo.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron varios cuerpos y cartuchos percutidos. Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido revelados, y las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, indicó que el ataque está relacionado con una disputa entre grupos criminales, sin precisar nombres.

Disputa de grupos criminales

“Es una disputa que se está dando entre dos grupos, estamos trabajando reforzando la zona, aquí lo importante es seguir haciendo detenciones”, declaró el funcionario. Al cuestionarle sobre las organizaciones involucradas, mencionó: “El grupo local y el grupo del estado vecino”, en referencia a la cercanía de Guanajuato con Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro.

El Cártel de Santa Rosa de Lima, activo en Guanajuato, ha sido vinculado a episodios previos de violencia. Recientemente, el 29 de agosto, cuatro personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por un ataque armado en San Miguel de Allende el 17 de agosto, que dejó tres muertos y 17 heridos durante una celebración religiosa.

Además, la Fiscalía estatal confirmó en septiembre el hallazgo de 17 cuerpos en una fosa clandestina en la comunidad Hacienda de Guadalupe, de los cuales 13 ya fueron identificados, lo que evidencia un patrón de violencia persistente en la región.

La Secretaría de Gobierno y la FGE reforzaron la vigilancia en Valle de Santiago para evitar nuevos ataques y garantizar la seguridad de la población.

