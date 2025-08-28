Hallan a dos menores secuestrados y torturados por el CJNG, pero fallecieron por sus heridas

Un operativo realizado en el estado mexicano de Guanajuato permitió el desmantelamiento de un presunto punto de operación criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En el sitio fueron decomisadas armas, municiones y equipo táctico. Durante la intervención, también fueron localizados dos menores reportados como desaparecidos, quienes murieron horas después pese a recibir atención médica.

El operativo fue realizado en un inmueble ubicado en el municipio de Pénjamo, donde las autoridades decomisaron dos armas largas y una corta calibre .22, más de 570 cartuchos útiles, más de 40 cargadores, prendas y accesorios tácticos —entre ellos chalecos, cascos, botas y uniformes—, así como un vehículo, hachas y una motosierra.

Durante la inspección, fueron localizados Leonardo Alejandro Raya Hernández y Ángel Uriel Ventura Pérez, quienes estaban desaparecidos desde mediados de agosto, cuando fueron privados de su libertad por un grupo armado. Ambos contaban con reporte activo en el sistema Alerta Amber.

Los menores fueron liberados con vida en una carretera; presentaban visibles huellas de tortura y fueron encontrados por civiles que alertaron al 911.

Paramédicos de la Cruz Roja brindaron los primeros auxilios en el lugar y trasladaron a los menores a un hospital. Leonardo Alejandro falleció horas después del rescate, y Ángel Uriel murió un día después pese a los esfuerzos médicos.

Secuestro, tortura y un video

Los reportes del caso señalan que los familiares de las víctimas presentaron denuncia ante el Ministerio Público tras su desaparición y se activó la búsqueda con apoyo ciudadano a través de redes sociales.

De acuerdo con familiares, Leonardo y Ángel Uriel fueron vistos por última vez el pasado 12 de agosto cuando fueron secuestrados por un grupo armado.

La preocupación aumentó días después, cuando circuló un video en redes sociales que mostraba a Ángel hincado, golpeado y sometido por hombres armados, con evidentes signos de tortura.

