Exjefe del CJNG utilizaba un panteón como su propia fosa clandestina

El panteón de San Sebastianito, ubicado en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, era la fosa clandestina “privada” de un criminal que fue detenido en 2017, liberado y recapturado en 2021.

Habitantes de la zona cercana le llamaban al panteón “La Fosa del Tom”, pues supieron por narcomenudistas y personas cercanas a él que ahí enterraba a las personas que asesinaba y desaparecía, al menos desde el primer año referido.

Tomás “A”, alias “El Tom” fue capturado la primera vez el 8 de noviembre de 2017 y fue vinculado a proceso por homicidio calificado, desaparición de personas y delincuencia organizada; pese a ello, fue liberado posteriormente.

En ese entonces, el Poder Judicial del Estado informó que la Fiscalía de Jalisco no pudo sostener la acusación en su contra, aunque no se brindaron mayores detalles.

El criminal fue detenido por segunda vez el 31 de julio de 2021, y el entonces Fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, lo identificó como jefe y operador del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El 16 de agosto, Madres Buscadoras de Jalisco halló restos en el Panteón de San Sebastianito, Tlaquepaque, con apoyo de Guardia Nacional y @GobTlaquepaque. La administración municipal, niega ventas de espacios o exhumaciones y respalda a colectivos.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/6rekoX93nF — DK 1250 (@dk1250) August 22, 2025

“Está considerado dentro de los primeros niveles de mando en diversas regiones, en este caso, de la Zona Metropolitana de Guadalajara; tenía bajo su cargo mantener el control y mantener a raya zonas de grupos rivales, es un asunto muy relevante para la Zona Metropolitana de Guadalajara”, indicó el funcionario.

El pasado 16 de agosto, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco comenzó a excavar en el panteón de San Sebastianito después de reportes anónimos y han hallado los restos de 16 personas.

Aunque la Fiscalía investiga de forma paralela una presunta reventa de tumbas, el colectivo mostró fotografías donde al menos una de las víctimas tiene cinta en los ojos.

Fuentes cercanas al caso informaron que “El Tom” presuntamente usaba el lugar para enterrar a sus víctimas, por lo que sería responsable de las desapariciones en la zona, además de los homicidios con los que se le liga.

Buscadores explicaron que el panteón tenía boquetes que pudieron ser usados por el crimen organizado para enterrar a personas, pero no descartan que entraran por la puerta para hacer las inhumaciones clandestinas.

También consideraron que puede haber cuerpos en los alrededores del panteón, fuera de la barda perimetral, pero hasta el momento no se han localizado.

