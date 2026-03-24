Cardi B reveló que se arrepintió de reducir el tamaño de glúteos  

Cardi B, conocida por su transparencia respecto a las intervenciones estéticas, volvió a encender el debate sobre las cirugías plásticas.

En una reciente y reveladora entrevista con la revista People, la intérprete de “Bodak Yellow” confesó el profundo arrepentimiento y las secuelas físicas que enfrentó tras someterse a una cirugía para reducir el tamaño de sus glúteos, un procedimiento derivado de complicaciones con biopolímeros inyectados años atrás.

La artista detalló que la recuperación fue un auténtico calvario que la mantuvo “incapacitada y en cama durante tres meses”.

Según explicó, el proceso para eliminar el material inyectado ilegalmente en el pasado fue extremadamente invasivo, afectando no solo su movilidad sino también su salud mental durante el extenso periodo de reposo. “Fue un proceso de locos”, admitió, subrayando que el dolor que experimentó fue mucho más fuerte de lo que esperaba.

A pesar de haber logrado reducir el tamaño de sus glúteos en un 95%, Cardi B lamentó haber cedido a las presiones externas.

La rapera reveló que, incluso después de la cirugía, sigue recibiendo comentarios no solicitados de personas que le sugieren reducir sus glúteos aún más. Sin embargo, su postura ahora es firme: “No volveré a pasar por una recuperación así basándome en la opinión de los demás sobre mi cuerpo”.

La rapera aprovechó para lanzar una advertencia a sus seguidoras más jóvenes, instándolas a no recurrir a inyecciones de relleno y a realizar investigaciones exhaustivas antes de cualquier procedimiento estético.

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