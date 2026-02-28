Cardi B cantó “Bandido” en uno de sus shows: ¿Cómo reaccionó Ana Bárbara?

En un inesperado cruce de géneros que encendió las redes sociales, la rapera Cardi B sorprendió a miles fans durante su gira Little Miss Drama Tour al interpretar a el icónico tema “Bandido”, de la cantante mexicana Ana Bárbara.

El momento ocurrió durante su presentación en Sacramento, California. Mientras subía las escaleras de una estructura en el escenario, la rapera de origen dominicano dejó de lado sus rimas habituales para entonar el coro del éxito grupero: “Otra noche, otra noche sin tu vida, esta loca no te olvida. Te buscaré bandido, te atraparé bandido, te lo juro”.

La reacción del público fue inmediata: estallaron entre vítores y aplausos al reconocer la melodía que se ha convertido en un himno de la cultura latina y un fenómeno viral en plataformas como TikTok.

La reacción de “La Reina Grupera”

La respuesta de Ana Bárbara no se hizo esperar. Al viralizarse el video del show, la intérprete potosina compartió su emoción a través de sus redes sociales, mostrándose halagada por el gesto de la rapera.

“CARDI (B)ANDIDA, me encanta lo divertida que eres @CardiB y ahora también una Bandida, BESOS”, escribió la mexicana, celebrando la espontaneidad y el cariño de su colega.

Este episodio no es un hecho aislado en la gira de Cardi B. La artista ha reafirmado su orgullo por sus raíces hispanas incorporando clásicos del cancionero latino en sus presentaciones, como ocurrió recientemente con el tema “Mesa que más aplauda” de Grupo Climax.

Con estas acciones, Cardi B no solo demuestra su versatilidad, sino que consolida su conexión con el mercado hispano, elevando éxitos de la música regional y urbana mexicana al escenario global.

