Cardi B sufrió una nueva caída en medio de uno de los shows de su gira

Cardi B volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por sus letras o sus lujosos atuendos, sino por un nuevo accidente sobre el escenario.

Durante una de las paradas de su gira mundial Little Miss Drama Tour, la intérprete de “Bodak Yellow” sufrió una estrepitosa caída durante un show en Seattle, que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok y X.

El incidente ocurrió en medio de una enérgica coreografía. Según las imágenes captadas por los asistentes, la rapera perdió el equilibrio y cayó al tropezar con una trampilla abierta en el escenario mientras interpretaba su tema “Press”.

A pesar del susto inicial entre los fanáticos, quienes se preocuparon por la rapera, Cardi demostró su profesionalismo al incorporarse de inmediato y continuar con el espectáculo como si nada hubiera pasado.

Gira llena de momentos virales

Este no es el primer percance que la artista enfrenta en su tour de 2026. Apenas hace unos días, en Las Vegas, la cantante también sufrió un traspié al caer de una silla mientras bromeaba con el público, llegando a culpar irónicamente al “gobierno” por el incidente, lo que desató risas entre la audiencia.

Asimismo, otro clip reciente la mostró tropezando tras intentar bailar con un robot humanoide en un evento previo.

Pese a estos pequeños accidentes, el Little Miss Drama Tour está siendo un éxito rotundo. La gira, que celebra su más reciente álbum Am I the Drama?, ha destacado por su despliegue visual, su apoyo a la comunidad latina y la capacidad de Cardi B para transformar cualquier imprevisto en un momento de conexión con sus seguidores.

Hasta el momento, no se reportan lesiones de gravedad y la artista tiene previsto continuar con su calendario de presentaciones por Norteamérica.

