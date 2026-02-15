Cardi B sufre una aparatosa caída en pleno concierto en Nevada

Cardi B vivió un momento de alto voltaje, pero no precisamente por su música, durante su concierto del viernes por la noche en el T-Mobile Arena de Paradise, Nevada. En medio de la interpretación de su remix de ‘Thotiana’, la artista sufrió una aparatosa caída que, lejos de amedrentarla, se convirtió en una muestra de su profesionalismo y sentido del humor.

Mientras posaba de manera provocativa sobre una silla de metal en el escenario, Cardi se inclinó demasiado hacia atrás, perdió el equilibrio y la silla se vino encima, provocando que cayera hacia atrás.

Sin embargo, lo que pudo haber sido un momento bochornoso se transformó en una exhibición de su talento: la rapera no dejó de rapear ni un segundo, manteniendo su característico flow mientras yacía boca arriba en el suelo.

Al ponerse de pie, Cardi B ya tenía lista una explicación, mezclando el humor con la fantasía. “¡Fue el gobierno!”, gritó entre risas. “¡Fue el gobierno!”.

Reacción de Cardi B en redes

La broma no quedó ahí. La artista continuó con la teoría conspirativa en sus redes sociales.

En un video publicado en sus stories de Instagram, se la ve riendo mientras exclama: “Chicos, el gobierno estaba decidido a hacerme daño hoy. ¡Les digo que fue el gobierno! ¡El gobierno!”.

El humor también llegó a su cuenta de X (antes Twitter), donde compartió el video del incidente con un irónico mensaje: “¿Alguien podría agregar una nota comunitaria sobre esto? Este video claramente es de IA”.

Can someone put a community note on this ? This video is clearly Ai . https://t.co/v2pr018Qmj — Cardi B (@iamcardib) February 14, 2026

Más tarde, Cardi compartió otros videos en sus stories mostrando moretones en sus piernas, aunque bromeó diciendo que probablemente no eran producto de la caída del viernes (que fue de espaldas) sino del esfuerzo sobre el escenario. “¡Estoy aquí trabajando para ustedes, cabrones!”, dijo señalando las marcas en sus rodillas y espinillas.

La caída se produjo durante la segunda fecha de su ‘Little Miss Drama Tour’, la gira de su esperado segundo álbum de estudio, ‘Am I the Drama?’. La gira arrancó el miércoles en Palm Desert, California, y tiene programadas más de 30 conciertos por Norteamérica, con fecha de cierre el 18 de abril en Atlanta.

Pero, sin duda, la intensa agenda ya se hace sentir. En un video grabado a las 2:28 a.m., hora local, la rapera confesó lo duro que es descansar de gira. Con planes de dormir en el autobús, reveló su cóctel para conciliar el sueño: “Voy a tomar ashwagandha, magnesio y melatonina. Cariño, ¡qué ganas! ¡Tengo muchísimas ganas de dormir, zorra! ¡Uf! Estoy cansada. Y no me acostumbro al autobús, con los temblores y todo eso. Estoy muy sensible”.

