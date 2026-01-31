La firme advertencia de Cardi B a Stefon Diggs después de un año con cuatro hijos

En medio de los reflectores que siguen a una de las parejas más comentadas del momento, Cardi B dejó establecidas reglas en su relación con el receptor estrella de la NFL, Stefon Diggs.

Según informes cercanos a la pareja, reseñados en Page Six, la rapera ha sido categórica al advertirle a Diggs sobre las consecuencias de cualquier infidelidad o sorpresa familiar fuera de su compromiso.

La advertencia llega después de un 2025 particularmente intenso en la vida del jugador de 32 años. Diggs dio la bienvenida a cuatro hijos en ese período: una hija, Charliee Harper, con Aileen Lopera en abril; un hijo con K’yanna Barber; otra hija con Cayy Benji; y, finalmente, un hijo en común con Cardi B, nacido en noviembre.

La confirmación de la paternidad en algunos de estos casos, como el de Lopera, se resolvió legalmente, pero el escenario llevó a Cardi B a marcar un límite definitivo.

“Ella le dijo claramente que si la engañaba o tenía un hijo a sus espaldas, se acabó”, afirmó una fuente al medio The Sun. La postura de la artista de ‘Bodak Yellow’ es firme: cualquier situación similar posterior a que su relación se hizo oficial y formaron una familia juntos significaría el fin del vínculo.

Cardi B ha apoyado a su novio durante los juegos más importantes.

Crédito: AP Photo/Charles Krupa.

Está comprometida con su relación

Sin embargo, pese a la firmeza en sus condiciones, se describe a Cardi B como profundamente leal y comprometida con Diggs. Fuentes aseguran que la rapera, quien también es madre de tres hijos con su exmarido Offset, estaba al tanto de la reputación de “mujeriego” de Diggs, pero decidió apostar por él.

“Su amor por él está por encima de todo eso”, explicó una de las fuentes, añadiendo que Cardi B confía en que él ha sido fiel desde que formalizaron su relación.

Un aspecto que la cantante valora especialmente es el compromiso paternal de Diggs. Según los reportes, “le encanta” que el atleta “no sea un padre irresponsable” y lo considera un progenitor “presente, amoroso y comprensivo”.

Incluso se destaca que Cardi B ve a los otros hijos de Diggs —incluida Nova, de 2016— como “una extensión de la familia” y fomenta un ambiente familiar unido y estable para todos los niños.

La relación, que se hizo pública en Instagram en junio de 2025 tras el divorcio de Cardi B de Offset, avanza hacia nuevos desafíos. La pareja confirmó su embarazo en septiembre de ese año y ahora se enfrenta a la dinámica de una familia numerosa y extendida.

Cardi B, según las fuentes, no solo apoya a Diggs, sino que también le ofrece consejos sobre cómo manejar la crianza compartida y ser el mejor padre posible.

Mientras los representantes de ambos no han comentado públicamente sobre estos reportes, la narrativa que emerge es la de una pareja que navega una situación compleja.

Seguir leyendo: