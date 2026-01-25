Cardi B celebra la victoria de su novio Stefon Diggs y su pase al Super Bowl

En una fría tarde en Colorado, la emoción y el amor por el fútbol americano se robaron todas las miradas. Cardi B desafió las bajas temperaturas para apoyar incondicionalmente a su novio, el receptor abierto de los New England Patriots, Stefon Diggs, en el decisivo partido por el Campeonato de la AFC contra los Denver Broncos.

La victoria ajustada de 10-7 no solo coronó a los Patriots como campeones de la conferencia, sino que les aseguró un codiciado lugar en el próximo Super Bowl.

Una euforia que Cardi B no pudo contener. Tras el partido, la rapera bajó al campo y, con su imponente cabello verde y un elegante traje de cuero negro personalizado de Jagne, gritó al unísono con la afición: “¡Vamos al Super Bowl! ¡Dios mío!”, en un video que rápidamente se viralizó gracias a la NFL.

Pero el centro de su celebración fue, sin duda, Stefon Diggs. Cardi compartió en sus redes sociales la conmovedora entrevista del jugador, quien, visiblemente emocionado y enjugando lágrimas, declaró: “No pueden retenernos para siempre, hombre. “¡Dios es bueno!”. “¡Ese es mi bebé!“, exclamó orgullosa la artista en sus historias de Instagram.

Cardi B joined the celebration in Denver for Stefon Diggs and the Patriots’ AFC Championship win 💙 pic.twitter.com/nsh2cpjQb8 — Yahoo Sports (@YahooSports) January 26, 2026

La celebración

La celebración fue un verdadero momento familiar. Cardi también capturó un divertido intercambio con Stephanie Diggs, madre del atleta, quien, agotada por la tensión del juego, confesó entre risas: “Me duele el costado”.

Los festejos culminaron con un tierno y espontáneo momento entre la pareja: un abrazo y un beso en el campo tan apasionado que hizo volar la gorra de Cardi, la cual Diggs, de 32 años, recogió para colocársela de nuevo con dulzura.

Este apoyo público llega tras un año significativo para la pareja, quienes dieron la bienvenida a un bebé en noviembre de 2025. A pesar de haber enfrentado críticas por su relación, Cardi B ha sido enfática en defender su felicidad familiar.

Mientras los New England Patriots preparan su asalto al título máximo, una cosa es clara: tendrán el apoyo incondicional de una de las artistas más carismáticas, quien, entre lentejuelas, cuero y un Birkin Hermès, demostró una vez más que es una fiel aficionada al deporte y, sobre todo, a su hombre.

