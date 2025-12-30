Cardi B responde a quienes critican su relación con Stefon Diggs

Cardi B no está dispuesta a permitir que las redes sociales dicten su felicidad. Tras días de rumores y críticas por pasar la Navidad separada de su pareja y cuestionamientos sobre el historial familiar del jugador de la NFL, Stefon Diggs, la intérprete de “Bodak Yellow” decidió poner un límite definitivo a los comentarios.

A través de un video directo y sin filtros en sus redes sociales, la rapera confrontó a los usuarios que la han estado atacando durante los últimos días.

“Ustedes necesitan calmarse. ¿Están bien? Me han estado arrastrando por tres o cuatro días y han sido demasiado malos”, expresó la artista visiblemente agotada.

Navidad bajo la lupa

La controversia estalló cuando los seguidores notaron que la pareja no pasó la Navidad junta. Mientras Cardi B permanecía en casa con sus cuatro hijos, el receptor de los New England Patriots compartió imágenes celebrando con sus otros hijos de relaciones previas. Esto desató una tormenta de comentarios críticas hacia la cantante.

Ante esto, la respuesta de Cardi B fue contundente: “No puedo cambiar nada, no puedo retroceder el tiempo. Ya tuve un bebé. ¿Qué quieren que haga? ¿Que regrese al bebé a mi útero?”, cuestionó con su característico estilo sarcástico. “Solo podemos ir hacia adelante ahora”.

Además de defender su romance, que se hizo oficial en junio de este año tras su separación de Offset, Cardi B reveló que la presión mediática le está afectando en un momento profesional crucial: el comienzo de su gira Little Miss Drama.

A pesar de los rumores de crisis, la pareja parece estar en su mejor momento. Apenas el domingo, Cardi fue vista en el estadio apoyando a Diggs en la victoria de los Patriots contra los Jets, luciendo un exclusivo atuendo de Chanel.

