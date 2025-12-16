Cardi B mostró cómo se prepara para su gira Little Miss Drama

La rapera Cardi B demostró que su compromiso con su próxima gira Little Miss Drama es inquebrantable, incluso mientras se encuentra de viaje en Oriente Medio.

A través de un divertido video compartido en sus redes sociales, la artista de 33 años mostró una insólita rutina de ejercicios, corriendo en una cinta caminadora y montando una bicicleta estática, todo mientras vestía un hiyab y una abaya.

La Little Miss Drama Tour, que promociona su más reciente álbum Am I the Drama?, está programada para arrancar en febrero. La rapera, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, compartió que su enfoque está plenamente en la preparación física tras dar a luz a su cuarto bebé, un niño, en noviembre.

“Estamos en Arabia Saudí, bebé. Les dije, después de dar a luz tengo que prepararme para el Little Miss Drama Tour. Faltan dos meses”, dice Cardi B en el clip, antes de pasar a la bicicleta.

Con su característico sentido del humor, la intérprete de “Up” bromeó sobre su rápida recuperación posparto, atribuyendo la pérdida de peso a un factor poco convencional: “Todo el mundo me pregunta: ‘Cardi, ¿cómo perdiste todo ese peso después del bebé? ¿Qué hiciste? Te ves genial.’ Les diré cómo lo hice. Estrés”, dijo la rapera.

A lo largo del video, la cantante también aprovechó para recordar a sus millones de seguidores la importancia de asegurar sus entradas para los shows de su gira antes de que sea demasiado tarde.

“Es Navidad. Es Kwanzaa. Es Hanukkah. Consigan las entradas para sus hijos ahora. Porque en enero no me estén diciendo, ‘Cardi, no quedan entradas’”, urgió la rapera. “No tengo nada más que esta gira para darles, ¿okay?”, añadió.

Cardi B concluyó su mensaje con el grito de “Mashallah”, una frase árabe que se traduce como “lo que Dios ha querido”, reafirmando su determinación de ofrecer un espectáculo de alto nivel. La gira promete ser un retorno explosivo a los escenarios para la artista.

Con su gira, la rapera se presentará en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Houston, Austin, Dallas, Chicago, Nueva York, Boston, Atlanta, entre muchas otras.

