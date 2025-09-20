Cardi B lanzó su esperado álbum Am I the Drama?

Cardi B volvió a la música. Esta semana, la rapera hizo vibrar la industria musical con el lanzamiento de su nuevo álbum titulado Am I the Drama?, su muy esperado segundo álbum.

El álbum marca un nuevo capítulo en la carrera de Cardi B, donde la artista muestra una evolución en su estilo y letras, pero manteniendo su esencia y energía característica.

Am I the Drama? incluye una mezcla de temas con los que Cardi B explora diferentes facetas de su vida personal y profesional, combinando ritmos urbanos con toques de R&B y pop, lo que promete consolidar aún más su posición como una de las voces más influyentes del género.

Además, el álbum cuenta con varias colaboraciones destacadas con artistas como Selena Gomez, Lizo o Janet Jackson, que han sido confirmados para este lanzamiento.

El lanzamiento ha sido acompañado de una campaña promocional activa en redes sociales, donde Cardi B compartió adelantos y mostró el detrás de cámaras de la producción del álbum.

Los fans ya pueden disfrutar de Am I the Drama? en todas las plataformas digitales, mientras Cardi B prepara una gira mundial para presentar en vivo estos nuevos temas.

En junio, Cardi B anunció que lanzaría Am I the Drama? en septiembre.

“Am I the Drama? ¡Mi nuevo álbum sale el 19 de septiembre!”, escribió Cardi B ene sus redes sociales junto a la portada del álbum.

El lanzamiento del nuevo álbum de Cardi B llega después de más de siete años desde su álbum debut, Invasion of Privacy (2018), que fue un éxito rotundo, ganador de un Grammy y con múltiples certificaciones de platino.

El álbum cuenta con 23 canciones, incluyendo éxitos recientes como “Up” y “WAP”, además del sencillo “Outside”, estrenado en junio de 2025.

