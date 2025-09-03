Cardi B fue absuelta de una demanda por agresión a una exguardia de seguridad

Cardi B fue absuelta por un jurado de Los Ángeles de una demanda civil de agresión presentada por una exguardia de seguridad, quien reclamaba 24 millones de dólares por un altercado ocurrido en 2018.

Tras una semana de testimonios, el jurado llegó a un veredicto unánime: la rapera no era responsable de los hechos de los que se le acusó, por lo que no tendrá que pagar ningún tipo de indemnización ni responder por daños relacionados con la acusación.

La demandante, Emani Ellis, sostuvo que Cardi B la agredió física y verbalmente en un consultorio médico de Beverly Hills mientras la artista estaba embarazada de cuatro meses.

Ellis alegó que la cantante le escupió y le arañó la cara con sus uñas largas, supuestamente causándole heridas que requirieron cirugía plástica.

El equipo legal de Cardi B negó cualquier contacto físico, asegurando que el altercado fue verbal y que el enfrentamiento terminó cuando el personal médico intervino.

Durante el juicio, Ellis solicitó una compensación millonaria por daños físicos y psicológicos, mientras que los abogados de Cardi B presentaron testimonios del personal del consultorio, quienes afirmaron que no vieron ningún ataque físico.

“No toqué a esa mujer. No le puse las manos encima”, declaró Cardi B.

A la salida de la corte, Cardi B lamentó haber perdido el primer día de clases de sus hijos por el juicio y calificó la demanda como “frívola”.

Asimismo, la rapera advirtió que en futuro no dudará en contrademandar si enfrenta nuevas denuncias infundadas. Además, instó a sus seguidores a no atacar ni acosar a la parte demandante en redes sociales.

