Comenzó juicio contra Cardi B por agresión a una exguardia de seguridad

Este martes, comenzó el juicio civil contra la rapera Cardi B, quien en 2018 fue acusada de agredir a una ex guardia de seguridad durante una cita médica.

En un tribunal de Los Ángeles, la demandante, Emani Ellis, declaró que el incidente ocurrió en un consultorio obstétrico de Beverly Hills cuando Cardi B estaba embarazada de cuatro meses de su primera hija.

Según el testimonio, la rapera la ridiculizó, le escupió y le cortó la cara con una uña de entre cinco y siete centímetros, causándole heridas que requirieron cirugía plástica. Además, la acusó de decirle insultos racistas y burlas sobre su peso y desempeño profesional.

La rapera, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, negó todas las acusaciones de agresión física y racismo, afirmando que solo hubo una discusión verbal tras el malentendido de que Ellis la estaba grabando sin permiso.

La defensa de Cardi B también cuestionó la coherencia del relato de Ellis y presentó como evidencia la longitud de las uñas de la rapera para refutar que pudiera haberle causado el corte.

El juicio se desarrollará en dos fases: primero se determinará la responsabilidad legal de Cardi B, y luego se decidirá sobre posibles daños monetarios reclamados por la demandante.

Anteriormente Cardi B ha enfrentado procedimientos legales civiles y penales; sin embargo, para este proceso el juez restringió el uso de estos antecedentes durante el juicio para no influir indebidamente en el jurado.

Otra demanda en curso

Cardi B enfrenta otra demanda civil presentada por una fan, conocida legalmente como Jane Doe, tras un incidente ocurrido en julio de 2023 durante un concierto en el club Drai’s Beachclub de Las Vegas.

En ese momento, durante la presentación, Cardi B pidió a sus fans que le arrojaran agua para refrescarse debido a las altas temperaturas. Cuando la fan accedió al pedido y lanzó líquido hacia el escenario, la cantante reaccionó molesta y arrojó su micrófono directamente hacia la multitud, golpeando presuntamente a la demandante en el rostro.

El polémico momento fue captado por varios asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales.

La fan acusó a Cardi B de agresión, negligencia y busca compensación por lesiones físicas, angustia emocional y daños psicológicos.

En su denuncia, la fan argumenta que el incidente exacerbó su malestar psicológico, especialmente al ver que el micrófono fue posteriormente subastado por cerca de 100.000 dólares, lo que agravó su sensación de humillación pública.

Seguir leyendo:

· Cardi B confirmó su romance con Stefon Diggs

· Cardi B mostró por primera vez el rostro de su hija Blossom

· Cardi B será reconocida con un premio de la ASCAP