El lujoso regalo que recibió Cardi B de su nuevo novio

Cardi B tiene un lujoso estilo de vida y su nuevo novio, la estrella de la NFL Stefon Diggs, lo sabe. Por eso, la sorprendió un extravagante regalo, que la rapera no dudó en presumir.

A través de su cuenta de TikTok, la rapera mostró con orgullo su impresionante colección de joyas, que superan los 70,000 dólares en valor, entre las que presumió el lujoso obsequio que le dio su novio: un reloj de diamantes.

“Primero que nada, vamos a ponernos un reloj y este es un Patek Philippe. Mi novio me lo compró en London Jewelers”, dijo Cardi B.

Se trataba de un reloj Patek Philippe de oro adornado con 56 diamantes alrededor del bisel, valorado en 73,000 dólares.

Cardi contó que inicialmente pensó que Diggs estaba comprando el reloj para él, pero la sorpresa fue que era para ella. “Fui a reunirme con él en London Jewelers y pensé que se estaba comprando un reloj y fue como: “¡Sorpresa, un reloj para ti!”, dijo

Además del reloj, la rapera presumió unas pulseras de marcas reconocidas como Tiffany & Co. y Van Cleef & Arpels. También mostró una colección de anillos Cartier Love en diferentes tonos de oro, incluyendo una versión pavé valorada en 7,400 dólares y un anillo Panthère con diamantes y esmeraldas que cuesta alrededor de 60,000 dólares.

¿Cuándo comenzó la relación de Cardi B y Stefon Diggs?

En junio, Cardi B confirmó su relación con el jugador de futbol americano Stefon Diggs.

En ese momento, Cardi B compartió un carrusel en sus cuenta de Instagram con varias fotos y videos con los que confirmó su romance con el wide receiver de los New England Patriots.

En una de las imágenes se ve a la rapera posar en un yate mientras abraza tiernamente al jugador de los New England Patriots y lo mira a los ojos. En otras de las imágenes, un video, se ve a Cardi B haciendo un sensual twerking sobre Stefon Diggs.

La rapera también compartió una foto de varios ramos de rosas rojas, que se creen fueron un obsequio del jugador de la NFL.

