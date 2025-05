Cardi B será reconocida con un premio de la ASCAP

Cardi B sumará un nuevo reconocimiento a su carrera. La rapero será premiada por Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores (ASCAP).

De acuerdo con The Associated Press, la ASCAP anunció que la intérprete de “WAP” recibirá el premio Voice of the Culture Award.

“Ser reconocida por el impacto que mis canciones han tenido en la cultura significa todo para mí”, indicó Cardi B en un comunicado.

“Siempre he querido que mi plataforma y mi música se mantengan fieles a quien soy e inspiren a otros a hacer lo mismo, por lo que este honor es especialmente significativo”, agrega la rapera en el comunicado.

Cardi B recibirá el premio el próximo 8 de junio en un evento exclusivo de ASCAP que celebra a los mejores compositores de hip-hop, R&B y góspel.

De acuerdo con AP, el premio Voice of the Culture Award se otorga a a los miembros de ASCAP que han tenido una gran influencia en la música y la cultura. El año pasado, Usher fue el receptor del reconocimiento.

Entre los logros de Cardi B destaca ser la primera mujer en recibir consecutivamente los premios Rhythm & Soul Songwriter of the Year y haber recibido 23 premios ASCAP Rhythm & Soul Music.

El año de Cardi B

En diciembre, Cardi B anunció que 2025 sería su año. En ese momento, la rapera reveló que tenía grandes planes en su carrera, entre los que posiblemente estaría lanzar su segundo álbum.

En un Live en Instagram, la rapera aseguró que 2024 fue un año muy difícil para ella y esperaba que 2025 fuese mucho mejor. “Tengo tantas cosas por hacer el año que viene… Sé que el año que viene va a ser mi maldito año”, dijo aseguró.

La intérprete de “WAP” insinuó que su segundo disco llegaría este año, en vista de que el pasado no pudo publicarlo como lo tenía planeado. “Mis negocios secretos saldrán a la luz”, dijo.

En agosto pasado, Cardi B reveló en sus redes sociales que la portada de su segundo álbum estaba lista y que solo le faltaba escoger la foto. “Las portadas de los álbumes ya están tomadas… simplemente no sé cuál elegir”, contó.

Un mes antes, la rapera de 32 años informó que esperaba publicar su nuevo álbum, el segundo de su carrera y el primero en seis años, a finales de este año.

“Les prometo que llegará este año”, aseguró Cardi B en ese momento.

La rapera no publica un álbum desde 2018, cuando publicó Invasion of Privacy con el que ganó un Grammy a Álbum del Año, convirtiéndose en la tercera rapera de la historia en ser nominada en esa categoría.

