Cardi B reveló que Shakira la apoyó en su separación de Offset

Cardi B rompió el silencio y compartió detalles inéditos sobre una etapa muy complicada en su vida personal: su separación de Offset.

En una reciente entrevista, Cardi B reveló que Shakira jugó un papel clave como apoyo emocional durante ese difícil proceso.

Según Cardi B, tras anunciar su separación de Offset, atravesaba momentos de mucha incertidumbre y estrés. Fue entonces cuando Shakira, con quien mantiene una amistad desde hace varios años, se convirtió en una presencia constante en su vida.

“Ella me dijo que toma tiempo… Se siente casi como cuando la gente está pasando por un episodio de síndrome de abstinencia y están vomitando. Sentía que estaba dejando el amor, como que lo estaba sacando de mi cuerpo”, dijo la rapera.

Cardi B destacó que Shakira no solo le brindó apoyo emocional, sino que también le aconsejó sobre cómo manejar la presión pública y cuidar su bienestar mental durante la crisis.

La rapera aseguró que valoró mucho la capacidad de Shakira para escucharla sin juzgar y para compartir experiencias propias sobre las complejidades de las relaciones en el ojo público.

Cardi B estuvo casada con Offset desde 2017 hasta su separación definitiva en julio de 2024. Tuvieron una relación marcada por altibajos, incluyendo acusaciones de infidelidad por parte de Offset.

A pesar de varios intentos de reconciliación, Cardi B solicitó el divorcio en 2024, poniendo fin a siete años de unión.

Actualmente, Cardi B mantiene una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, mientras que Offset ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo e influencer Melanie Jayda.

Cardi B y Offset comparten la crianza de sus tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, quien nació el año pasado.

