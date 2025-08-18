Offset reconoció que arruinó su matrimonio con Cardi B

El rapero Offset confesó públicamente que fue él quien arruinó su matrimonio con la cantante Cardi B, de quien se estaba separando actualmente.

En una reciente conversación en The Ebro Show, el rapero expresó su arrepentimiento y asumió la responsabilidad por las acciones que llevaron al fin de la relación.

“La cagué… Tengo que reconocerlo y retomar el camino”, dijo el artista, mostrando una sincera autocrítica.

Cardi B y Offset estuvieron casados desde 2017 hasta su separación definitiva en julio de 2024. Tuvieron una relación marcada por altibajos, incluyendo acusaciones de infidelidad por parte de Offset.

A pesar de varios intentos de reconciliación, Cardi B solicitó el divorcio en 2024, poniendo fin a siete años de unión.

Actualmente, Cardi B mantiene una relación con el jugador de la NFL Stefon Diggs, mientras que Offset ha sido vinculado sentimentalmente con la modelo e influencer Melanie Jayda.

Cardi B y Offset comparten la crianza de sus tres hijos: Kulture, Wave y Blossom, quien nació el años pasado.

En la entrevista, Offset también habló sobre su proceso de crecimiento personal y cómo ha aprendido de sus errores, afirmando que ha estado trabajando en sí mismo, buscando ayuda y tratando de ser una mejor persona.

Por su parte, Cardi B ha declarado que la separación le permitió enfocarse en su bienestar y en el de sus hijos.

Offset también mencionó que esta experiencia le ha hecho reevaluar sus prioridades, especialmente en su papel como padre de Kulture, Wave y Blossom, y que está enfocado en estar más presente para ellos.

