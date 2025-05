Offset pidió a Cardi B manutención conyugal

El divorcio de Cardi B y Offset tomó un nuevo rumbo: la rapera tendría que pagar manutención conyugal a su ex pareja y padre de sus hijos, de quien se separó el año pasado.

De acuerdo con TMZ, el rapero modificó su demanda de divorcio para solicitar a Cardi B manutención conyugal para mantener su estilo de vida.

El documento, presentado ante el Tribunal Superior del Condado de Bergen, Nueva Jersey, no especifica la cifra exacta que solicita el rapero, cuyo patrimonio se estima entre 80 y 100 millones de dólares.

Offset aún desea la custodia compartida de los hijos que comparte con Cardi B y que estos vivan con ella.

Esta es la primera noticia que se tiene sobre el proceso de divorcio de Cardi B y Offset desde que la rapera presentó la solicitud para terminar con su matrimonio en agosto del año pasado.

En ese momento, la rapera también anunció que estaba embarazada de su tercer bebé, fruto de su relación con Offset.

Cardi B y Offset se casaron en 2017 y desde entonces su relación ha estado marcada por altibajos.

La primera vez que se separaron fue en 2020, cuando Cardi B solicitó el divorcio alegando “diferencias irreconciliables”; sin embargo, se reconciliaron y la cantante descartó la separación en ese momento.

Cardi B acusó a Offset de robarla

En enero, Cardi B acusó a su expareja y padre de sus hijos de haberla robado.

A través de un X Spaces esta semana, Cardi B aseguró que el rapero y su mamá la robaron. “No te hice caso después de que tú y tu mamá me robaron”, dijo la intérprete de “WAP” sin compartir mayores detalles de su acusación.

Asimismo, la rapera aseguró que Offset no se tomaba su rol de padre con seriedad al acusarlo de no comprarles regalos de Navidad a sus tres hijos.

Cardi B señaló que el rapero no quiso comprar regalos para sus tres hijos, pero aseguró que si les dio obsequios a sus otros hijos, frutos de otras relaciones.

“Amas tanto a tus hijos y no les compraste nada para Navidad. Viniste a Nueva York a comprarles regalos a tus otros hijos, pero no les compraste nada a mis hijos a propósito para fastidiarme. Eso sí, estábamos bien. No estábamos jodiendo, pero estábamos bien. Deja de jugar conmigo”, dijo la rapera

Cardi aseguró que Offset tampoco ha mostrado interés en saber cómo está su hija recién nacida. “Ayer llamaste a tu hija por primera vez este año. Es tu hija recién nacida”, dijo.

