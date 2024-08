Cardi B confirma embarazo tras pedir divorcio de Offset

Se vienen muchos cambios en la vida de Cardi B, incluyendo un divorcio de su esposo Offset y un tercer bebé.

La rapera dominicana anunció en sus redes sociales que está embarazada, pocas horas después de que se hiciera público que ella habría solicitado el divorcio de su actual esposo Offset, con quien lleva más de 6 años de casada. La intérprete de “Bodak Yellow” publicó una serie de fotos en su Instagram donde aparece en un balcón con luces de edificios encendidas en la distancia. Ella, con un vestido rojo de cuello profundo que le permitía mostrar su panza de embarazada, sale mirando al suelo.

En el subtítulo, la mamá de Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años, escribió una reflexión sobre los grandes cambios en su vida y el agradecimiento por su embarazo: “¡Con cada final viene un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo, me has traído más amor, más vida y, sobre todo, has renovado mi poder. ¡Me has recordado que puedo tenerlo todo! ¡Me has recordado que nunca tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión! ¡Te amo tanto y no puedo esperar a que veas lo que me ayudaste a lograr, lo que me impulsaste a hacer! Es mucho más fácil enfrentar los giros, vueltas y pruebas de la vida acostada, pero tú, tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante”.

El apoyo de sus fans

Con su publicación, justo después de que se supiera que Cardi B enfrentará un divorcio, una lluvia de mensajes de apoyo inundó la imagen, tanto de fanáticos como de amigos de la artista.

“Esta foto es hermosa 😍 el mensaje me hizo soltar una lágrima 😢 ¡Estoy tan, tan, tan feliz por ti, Cardi ❤️! ¡Ahora vamos a por ellos! 😉”, “¡Felicidades, Cardi! 🥳🎊🍼❤️ ¡No puedo esperar a ver al gemelo de Kulture y Wave! 🩷/💙”, “¡Te envío mucho amor! Eres increíble, tienes un alma tan humilde y te deseo un embarazo saludable y maravilloso. ❤️”, fueron algunos de los mensajes.

Ella solicitó el divorcio de Offset

En una exclusiva con Page Six, se confirmó el jueves 1 de agosto, que Cardi B habría solicitado el divorcio de su esposo y que su prioridad principal es obtener la custodia de sus hijos.

Desde el inicio del matrimonio, ha habido rumores de infidelidad por parte del rapero, lo cual habría sido el motivo por el cual se separaron la primera vez. Sin embargo, una fuente le confirmó al medio que en esta ocasión los motivos no tenían nada que ver con la lealtad entre la pareja y más bien que se habían distanciado.

“Eso es lo que la llevó a tomar esta decisión más que cualquier otra cosa”, afirmó la fuente a Page Six. “Esto es algo que ella quiere hacer.”

Adicionalmente, Offset negó los rumores recientes de infidelidad después de haber sido visto con una mujer con quien habría tenido un vínculo en el pasado.

