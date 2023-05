Bad Bunny se confiesa para Vogue: ‘Hoy me levanté más guapo que ayer’

Bad Bunny contó cómo le gusta vestir, en qué se inspira él y su equipo y la tendencia que siempre ha tenido de jugar con la moda. Esto, en una entrevista exclusiva que ofreció para Vogue horas previas y a su presentación para la Met Gala 2023.

Bad Bunny en la Met Gala 2023. Foto: Jamie McCarthy/ Getty Images.

Su look fue uno de los que más llamó la atención y terminó siendo uno de los mejores vestidos de la noche, según la prensa especializada. Bad Bunny además está consciente que el mundo posa los ojos sobre él: ‘Todos los días me levanto más guapo que ayer. Yo creo que 40 va a ser mi pico. Es que los hombres mientras más van creciendo se van poniendo mejor. Mi abuela me lo decía de chiquito y yo no me lo creía’.

Además, el Conejo Malo admitió, como ya le hemos visto, que le encanta combinar piezas de hombres y mujeres: ‘Como que cuando tú eres hombre, tú tienes que buscar tus opciones. Buscar ser más creativo. Cuando yo era nené yo así con mami pasaba mucho tiempo. So, yo obviamente yo iba a la tienda de mujeres con mami y veía como que siempre había más cosas divertidas que en la de los hombres’.

‘Pero también ha dejado claro que verse ‘cool’ no es solo lo importante para el autor del disco del 2022 ‘Un Verano Sin Ti’. ‘A mí me gusta estar cómodo. Como que es una guerra entre verme bien y estar cómodo. Porque a veces verse bien, implica estar incómodo’, agregó Bad Bunny.

Bad Bunny y Kendall Jenner impactaron en la Met Gala 2023

La supuesta pareja del momento en Hollywood que, aunque llegan separados se van juntos y entran y salen de un hotel en Nueva York, no terminan de confirmar o negar el supuesto romance y causaron estragos en la Met Gala 2023 que organiza la editora de Vogue, Anna Wintour.

El cantante de género urbano llegó en un Jacquemus acompañado por el diseñador de la firma Simon Porte. Iba de blanco impoluto con un chal de flores blancas bordadas y mostrando mucha piel de su espalda. La sensación que causó fue parecida a la del año pasado.

Por otro lado, la top model del clan Kardashian Jenner, Kendall, llegó con un bodysuit y con esto afirma el estilo ‘No pants’ en la alfombra roja de la Met Gala 2023. Ahí posó y dio entrevistas junto a sus hermanas Kim Kardashian y Kendall Jenner.

Bad Bunny con Kim Kardashian, Kylie y Kendall y en un hotel de NY

Kendall y Benito Antonio Martínez Ocasiono llegaron juntos a la Met Gala. Pero el retiro de la misma fue otra cosa. Se vieron salir por los pasillos del Metropolitan Museum y además llegaron al hotel The Mark en compañía de Kim y Kylie. Kendall estaba feliz.

Del mismo solo partieron juntos la top model de Victoria's Secret y el autor de 'Titi Me Preguntó'. 'El Apagón' y 'La Neverita'. Ambos iban más causales y Kendall no dejaba de sonreír. Se fueron al after party.

Kim y Kendall se fueron cada una por su lado para hacer gala de sus atuendos y no opacar ninguna la otra. Sus hermanas, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian fueron las grandes ausentes de la noche.

