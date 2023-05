Alfombra Roja de la Met Gala 2023: Dua Lipa, Penélope Cruz y Billie Eilish causaron furor

Uno de los eventos más soñados de la industria de la moda que une al entretenimiento es la Met Gala 2023, organizada por la editora de Vogue, Anna Wintour. Este año es un homenaje al diseñador alemán Karl Lagerfeld. Por supuesto, la alfombra roja se tendió sobre el Met Museum de Nueva York, donde los famosos como Dua Lipa, Harry Styles y Penélope Cruz causaron impacto.

Una de las más esperadas de la noche es la gata y única heredera de Karl Lagerfeld, Choupette Lagerfeld. A esta celebración de la Met Gala también se sumaron los grandes y más esperados de la noche como Anitta, Ashley Graham, Kendall Jenner y Billie Eilish. BILLIE EILISH THE WOMAN THAT YOU ARE. #MetGala pic.twitter.com/No0x0eHi7M— vic (@sexeilsh) May 1, 2023

Por supuesto, la primera en llegar fue Anna Wintour en compañía de Bill Nighy, un actor británico. Como era de esperarse, los rumores de un posible de romance entre la editora de Vogue y el caballero se dispararon. Pero les dejamos a continuación los mejores looks de la Met Gala 2023 desde Nueva York. Anna Wintour y Bill Nighy llegando a la Met Gala 2023. Angela Weiss/ AFP- Getty Images.

Dua Lipa

Dua Lipa de Chanel en la Met Gala 2023. Foto: Angela Weiss/ AFP- Getty Images.

Anitta

Anitta en la Met Gala 2023. Foto: Jamie McCarthy/ Getty Images.

Nicole Kidman y Keith Urban

Keith Urban y Nicole Kidman en la Met Gala 2023. Foto: Angela Weiss/ AFP- Getty Images.

Penélope Cruz

Penélope Cruz en la Met Gala 2023. Foto: Angela Weiss/ AFP- Getty Images.

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski en la Met Gala 2023. Foto: Angela Weiss/ AFP- Getty Images.

Gisele Bündchen

Gisele Bündchen en la Met Gala 2023. Foto: Theo Wargo/ Getty Images.

Irina Shayk

Irina Shayk en la Met Gala 2023. Foto: Theo Wargo/ Getty Images.

Olivia Wilde

Olivia Wild en la Met Gala 2023. Foto: Theo Wargo/ Getty Images.

