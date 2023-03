Las Kardashian podrían quedarse fuera de la Met Gala de este año

La Met Gala reúne lo mejor de lo mejor en su alfombra roja, ya que las celebridades sean del mundo del cine, música o del entretenimiento general, desean estar presente en este evento que se realiza el primer lunes de mayo en el Museo Metropolitano de Nueva York.

Anna Wintour, la editora en jefe de Vogue, es quien tiene la última palabra sobre quién puede asistir y quién no, y al parecer este año parece que no va a invitar a ninguna de las Kardashian, ni a las Jenner.

¿No volverán las Kardashian-Jenner a la Met Gala?

El medio Page Six fue quien dio a conocer que ninguna de las mujeres de la familia Kardashian-Jenner están invitadas a la Met Gala, esto debido a que Anna Wintour estaría limitando la lista de invitados este año, dedicado al diseñador Karl Lagerfeld, quien falleció el 19 de febrero de 2019.

A su vez, el anterior medio también alegó que habló con una fuente cercana a esta familia y desmintió estos rumores.

Se conocerá el 1 de mayo si Kris Jenner y sus hijas están invitadas o no a la Met Gala.

Met Gala 2023

“Karl Lagerfled: A Line of Beauty”, es el título de la Met Gala de este año y que se realiza en el Museo Metropolitano de Nueva York, un tributo al fallecido director artístico de Chanel y Fendi.

Como es costumbre, en la alfombra roja de este evento, las celebridades y diseñadores mostraran sus outfits inspirados (en su mayoría) por el tema de la noche.

Esta gala es organizada por la revista Vogue y ocurre en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y el objetivo es recaudar fondo para el Instituto de Vestuario del museo.

Kardashian en la Met Gala 2022

El debate sobre si debería o no habérsele permitido a la socialité sacar esa icónica pieza del museo Ripley’s Believe It or Not!, para lucirla durante unos minutos en la alfombra roja -justo después se puso una réplica- acabó consiguiendo que se prohíba el uso de prendas con valor histórico en las próximas ediciones del evento para protegerlas.

Kim Kardashian acudió a la pasada gala del Met enfundada en el vestido que Marilyn Monroe llevaba puesto cuando le cantó el mítico “Happy Birthday, Mr. President” al entonces presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en el Madison Square Garden, allá por 1962.

Kim Kardashian y Pete Davidson asisten a The 2022 Met Gala Celebrando “In America: An Anthology of Fashion” en el Museo Metropolitano de Arte el 2 de mayo de 2022 en la ciudad de Nueva York. (Mike Coppola/Getty Images)

