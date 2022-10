Anna Wintour, editora de Vogue, impacta con sesión de fotos callejera para Balenciaga

Conocida en el mundo de la moda por ser todo un ícono y además por estar a cargo de la edición de la prestigiosa revista Vogue Nueva York desde 1998, Anna Wintour vuelve a atraer las miradas de sus seguidores al posar para una nueva sesión de fotos de la mano de Balenciaga.

En toda una sorpresa se convirtió este álbum de instantáneas protagonizadas por Anna Wintour y es que posó en las calles de Berlín con increíbles y originales atuendos de Balenciaga. En una sesión de fotos bastante urbana para una de las mujeres más elegantes de la moda. Pero justamente ese espíritu vanguardista es el que lleva a la cabeza de Vogue New York a tomar riesgos que siempre terminan en éxitos.

El director creativo de Balenciaga, Demna Gvasalia, fue el encargado de postear las fotos de Anna en su perfil de Instagram generando una receptividad increíble que se hace visible a través de sus más de 13 mil “Me gusta” y cientos de comentarios. View this post on Instagram A post shared by Daryna Deriagina. 𓃠🇺🇦 (@yavashadasha)

‘¡¡¡GUAU!!! Ahora ESTO es GENIO’, ‘La Wintour en Berlin’, ‘¡¿Qué tan genial es eso?! Tuve que mirar dos veces’, ‘icónico como siempre’, ‘Me encanta’, ‘Esto es genial’, ‘Es tan perfecto’, son algunos de los mensajes que los internautas han dejado en la mencionada publicación. View this post on Instagram A post shared by Raphael Bliss (@raphaelbliss)

Anna Wintour también vetó a Kanye West

La máxima autoridad de Vogue compartía a menudo con el rapero Kanye West. Esto gracias a su nexo con la familia Kardashian y por supuesto por sus relaciones con Balenciaga, pero tampoco ha perdonado los comentarios antisemitas del ex de Kim Kardashian. Y ahora se rumora que #AnnaWintour, ha decidió tomar distancia con el rapero y ex marido de Kim Kardashian: #KanyeWest. Al parecer, sus recientes comentarios antisemitas, obligaron a la máxima representante de Vogue a cortar toda relación con el Sr West. pic.twitter.com/7z2XesC2Ev— Ángel Vázquez (@4ngelVazquez) October 23, 2022

Además que el polémico artista de hip hop apareciera vestido con una camiseta donde se podía leer ‘White lives matter‘, una frase que habitualmente utilizan los supremacistas blancos en Estados Unidos, en la presentación de su última colección de moda, ha sido un insulto para Anna.

Así lo ha confirmado un portavoz de Vogue a Page Six asegurando que su editora en jefe, Anna Wintour, ‘no tiene intención’ de volver a trabajar con el intérprete.

‘Ella ha dejado muy claro dentro de Vogue que Kanye ya no es parte del círculo interno’, lo que significa que no tendrá más invitaciones a la Met Gala, ni sesiones de portada o cobertura para el New York Fashion Week.

Vale recordar que en marzo 2014, Anna presentó al rapero que ahora se hace llamar Ye junto a su ex esposa Kim Kardashian en la portada de Vogue.

