“Los jefes visten Prada, los trabajadores no reciben nada”: empleados de The New Yorker protestan frente a la casa de Anna Wintour

El martes por la noche miembros del Sindicato de la revista The New Yorker protestaron por mejores salarios frente a la casa de Anna Wintour, directora global de contenidos de Condé Nast, la empresa matriz de la publicación.

El periódico The New York Times reportó que por lo menos 100 trabajadores participaron en la protesta incluyendo empleados de otras publicaciones de la compañía como Ars Technica y Pitchfork que marcharon desde el campus de la Universidad de Nueva York hasta Greenwich Village, donde reside Wintour.

Entre los manifestantes se encontraban trabajadores que llevaban pancartas en las que se podía leer “No se puede comer el prestigio”, “Salario justo ya” y donde coreaban frases como “Los jefes visten de Prada pero los trabajadores no reciben nada”.

Thank you to all our friends and supporters who came out last might to demand a fair contract for our members! pic.twitter.com/I8wW7oy9kp

— The New Yorker Union (@newyorkerunion) June 9, 2021