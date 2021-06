Bukele promete más empleos e inclusión financiera en El Salvador tras convertirse en el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal

El Salvador se convirtió en el primer país en adoptar el bitcoin como moneda de curso legal, por lo que ahora la criptomoneda será un método válido para cumplir con cualquier tipo de obligación financiera en el país.

Los legisladores del Congreso del país votaron por “supermayoría” a favor de la Ley del Bitcoin, recibiendo 62 de los 84 votos debido a que el partido Nuevas Ideas, al que pertenece el presidente Nayib Bukele, cuenta con el control de la Asamblea Legislativa.

Después de la votación el precio del bitcoin subió un 5% hasta alcanzar los $34,239.17 dólares. Con la nueva legislación cualquier acreedor estaría obligado a aceptar el Bitcoin como una forma de pago en El Salvador.

Bukele aseguró que el objetivo de la ley es regular el Bitcoin como moneda de curso legal por lo que los precios en el país podrán indicarse en Bitcoin, los impuestos podrán pagarse con la moneda digital y los intercambios que se realicen con la criptomoneda no estarán sujetos al impuesto sobre las ganancias del capital.

Se calcula que cerca del 70% de los ciudadanos no tienen acceso a los servicios financieros tradicionales, pero con la ley de Bitcoin, el presidente Bukele prometió a través de un video difundido el sábado durante la conferencia Bitcoin 2021, que la criptomoneda permitirá aumentar la inclusión financiera y permitirá generar más empleos en el país.

The #BitcoinLaw has been approved by a supermajority in the Salvadoran Congress.

62 out of 84 votes!

History! #Btc🇸🇻

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) June 9, 2021