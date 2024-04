El gobierno de Estados Unidos ha deportado a 690,000 inmigrantes que terminó el Título 42

El gobierno de Estados Unidos deportó o devolvió a más de 690,000 inmigrantes indocumentados a México y a más de otros 30 países tras la expiración de las restricciones fronterizas impuestas por el Título 42 en mayo del año pasado, informaron el jueves las autoridades.

El Título 42 era la política migratoria instaurada el 21 de marzo de 2020 por el gobierno de Donald Trump que permitía las llamadas deportaciones exprés de inmigrantes indocumentados a México.

El gobierno demócrata de Joe Biden ha insistido durante estos últimos once meses que el fin del Título 42 no significa que la frontera sur esté abierta a la inmigración irregular y que se sigue expulsando a aquellas personas que no tienen base legal para entrar en el país, bajo el Título 8, que permite a las autoridades migratorias procesar y expulsar rápidamente a las personas que lleguen ilegalmente a la frontera de Estados Unidos y no tengan una base legal para quedarse.

El portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Luis Miranda, explicó que entre el 12 de mayo de 2023 y el 17 de abril de este año fueron deportadas 690,000 personas, la inmensa mayoría de los inmigrantes que cruzaron sin permiso la frontera con México.

Según Miranda, el último año ha sido el de mayor número de expulsiones de inmigrantes desde 2011.

El presidente Biden dijo estar dispuesto a cerrar la frontera si el Congreso lo autoriza. Crédito: EPA/Ting Shen/POOL | EFE

El portavoz del DHS dijo que esto desmentirá la “desinformación” que corre en redes sociales según la cual es fácil cruzar la frontera y advirtió de que en realidad se están aplicando procesos “rápidos” de expulsión.

Señaló además que aquellas personas que pidan asilo y puedan permanecer en el país tardarán más de 150 días en conseguir un permiso de trabajo.

La inmigración se ha convertido en un tema central en la campaña de las elecciones de 2024 entre Biden y Trump, dado que los republicanos acusan al gobierno demócrata de tener una política de fronteras abiertas y generar una “invasión” de migrantes.

El año pasado se registró una cifra récord de más de 2 millones de arrestos en la frontera con México, en medio de un aumento global en el desplazamiento de personas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades económicas en Estados Unidos y huyendo de diferentes crisis sociales y políticas en América y otros lugares del mundo.

Con información de EFE

