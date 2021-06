Nayib Bukele busca que El Salvador sea el primer país en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal

El presidente de El Salvador Nayib Bukele planea introducir un proyecto de ley para convertir a su país en la primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal.

Las intenciones de Bukele salieron a la luz este sábado a través de un video que apareció en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami. El presidente de El Salvador dijo que su país se está asociando con la empresa Strike para construir una infraestructura que soporte la tecnología para el uso del Bitcoin.

Será la semana que viene cuando Bukele envíe al Congreso el proyecto de ley que dijo, “convertirá el Bitcoin en moneda de curso legal”. El partido Nuevas Ideas, al que pertenece Bukele, cuenta con el control de la Asamblea Legislativa del país por lo que la aprobación del proyecto podría ser muy probable.

La nueva ley permitiría que el Bitcoin sea un método válido para cumplir con cualquier tipo de obligación financiera en El Salvador, incluyendo el pago de impuestos. Ser una moneda de curso legal también significa que cualquier acreedor estaría obligado a aceptar el Bitcoin como una forma de pago.

Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha advertido los riesgos que presenta el uso de la criptomoneda tanto para los inversionistas como para los ciudadanos debido a que no se ha podido establecer aún como un método de pago y es “extremadamente ineficiente para llevar a cabo transacciones”. Además tanto el Bitcoin como otras criptomonedas han sido señaladas como herramientas que arrastran una serie de actividades ilegales que son difíciles de rastrear.

We had a dream that El Salvador would be first country to make Bitcoin an official currency-it has happened! pic.twitter.com/Chpudq3o7y

— Bitcoin Beach (@Bitcoinbeach) June 5, 2021