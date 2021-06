Balenciaga le da la bienvenida a la comodidad y presenta unos Crocs con tacón mientras las redes explotan

La alta costura le da la bienvenida a la comodidad a través de la última colección de Balenciaga con Crocs al presentar unas botas y zapatos de goma con tacón de aguja.

La casa de moda de lujo presentó el domingo su colección de primavera de 2022 junto a extravagantes vestidos, gabardinas de corte clásico y bolsos de piel que fueron acompañados con los zuecos de goma como accesorios de la colección de la casa de moda española.

Esta es la segunda ocasión que Balenciaga une fuerzas con la marca de zapatos Crocs, la primera colaboración se lanzó en 2017. En lugar del icónico logo del cocodrilo en los remaches del zapato, la marca de diseño utilizó el estampado con el nombre de la marca de alta costura.

Las imágenes causaron un revuelo entre los usuarios de redes sociales al ver unos Crocs con tacón de plástico. La versión fue criticada por algunos y amada por otros.

How would you even style this??? I want actual answers because… https://t.co/iH3RYP2V7y

— Donatello (@dxnxtxllo) June 6, 2021