Bad Bunny y Kendall Jenner fueron pillados besándose en un club de Los Ángeles

El cantante de género urbano, Bad Bunny, y la modelo Kendall Jenner supuestamente andan de romance. Estos rumores rugen después que varios testigos le informaran a DeuxMoi, que la pareja fue vista en un club privado de Los Ángeles comiéndose a besos.

En principio DeuxMoi contaba la noticia que el intérprete de “Titi Me Preguntó” estaba besando a alguien pero no decía el nombre, pero después entregó a los tórtolos: “Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny, tengo testigos en la escena que la vieron en el club”, por supuesto la noticia del supuesto beso corrió como caliente en Tik Tok. View this post on Instagram A post shared by Kendall (@kendalljenner) View this post on Instagram A post shared by @badbunnypr

Recordemos que la hermana de Kim Kardashian, Kendall Jenner terminó con su novio, el jugador de la NBA, Devin Booker, a finales del 2022 y alegaron que fue por agendas muy complicadas. Bad Bunny nunca ha dejado claro sí Gabriela Berlingeri es su mejor amiga o su novia. Lo último que se supo fue que él estuvo en un juego de los LA Lakers con una influencer y que su ex estaba en Nueva York con unos amigos. View this post on Instagram A post shared by Armani & Nicole 🦋 (@kennysbooo) View this post on Instagram A post shared by 787 (@gabrielaberlingeri)

Sin embargo, la relación con la que supuestamente era hasta hace nada su novia no queda muy clara. Lo cierto es que Bad Bunny se mudó a Los Ángeles a una mansión que adquirió recientemente y, si Gabriela no vino con él, eso podría ser señal de un fin en aquella relación. El autor de “Un Verano Sin Ti” sigue estando en la palestra de las noticias del entretenimiento hispano.

