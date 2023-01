Laureano Brizuela dice que ni a Bad Bunny, ni a Maluma los escucharán en el futuro

Exclusiva

El músico y productor Laureano Brizuela, conocido como “El Ángel del Rock”, conversó en exclusiva con La Opinión y nos contó de su trayectoria, de la música que se hacía antes y la que se hace ahora. El argentino recordó sus orígenes en la música y cómo le costó en su país natal, Argentina, incursionar en el rock por no ser de la capital. Ahora reflexiona sobre la música de Bad Bunny y Maluma, entre muchos otros artistas contemporáneos.

Laureano Brizuela ha marcado posición firme ante artistas nuevos como los dos cantantes de género urbano de quienes aseguró: “No se escucharán en 30 años”. Así como también recordó el legado de otros que lo inspiraron a lo largo de su carrera como Paul McCartney, Fito Páez, Charly García y Rubén Blades, aún cuando este es un salsero.

Brizuela cree que a los músicos y productores los hace el estudio y no los números en redes sociales. Ha sido enfático en decir que no podría colaborar, ni hacer reggaetón porque no todos los géneros son compatibles a su parecer. Sin embargo, él ha sabido navegar en la diversidad como productor. De hecho ha producido todo tipo de géneros a lo largo de su gran trayectoria artística: “La música sólo debe está bien hecha… Y eso es raro encontrarlo hoy en día”, sentenció. View this post on Instagram A post shared by Laureano Brizuela (@angeldelrock)

Durante la entrevista, “El Ángel del Rock” redefinió conceptos de varios géneros musicales y abrió su corazón de manera honesta al narrar algunos desaciertos en su vida y carrera. También nos contó de su relación profesional con el mánager de Menudo, Edgardo Díaz, y el precio de trabajar con su ex pareja, la famosa y exitosa cantante Ednita Nazario.

La trayectoria de Laureano Brizuela

No sólo se ha dedicado a defender el rock en español desde hace más de 50 años, sino que catapultó una carrera importante en un momento histórico para la música en México. En ese entonces surgían estrellas dedicadas netamente al pop: Timbiriche, Pandora, Flans, Menudo y aquí se puede colar también a Luis Miguel. El argentino tomó ventaja de esto, pues una de sus cualidades extraordinarias es justamente hacer canciones que terminan convirtiéndose unos verdaderos éxitos.

Al talento de Brizuela se le suman sus dotes actorales. Ha dicho presente en distintas novelas y es toda una celebridad de referencia en la escena artística latinoamericana. View this post on Instagram A post shared by Laureano Brizuela (@angeldelrock)

Su sonado encarcelamiento por evasión fiscal también le dio la vuelta al mundo en los años ’80. Raúl Velazco Jr., su representante para ese entonces, olvidó declarar los impuestos de algunas de sus presentaciones y esto le repercutió fuertemente en la carrera y vida del argentino.

Laureano terminó pasando 4 meses en la cárcel. Sin embargo y después de investigaciones, La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó su inocencia y exigió una indemnización. Este hecho lamentable e injusto fue uno de los momentos cumbres de la serie televisiva de Netflix y Telemundo, Luis Miguel La Serie.

