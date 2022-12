El hijo de Raúl Velasco niega que Miguel Bosé haya sido vetado en el programa “Siempre en domingo”

Hace algunos días el cantante español Miguel Bosé estuvo en la Feria del Libro de Guadalajara para presentar su libro “Historia secreta de mis canciones”. En sus comentarios destacó que el fallecido conductor Raúl Velasco lo vetó del popular programa de televisión “Siempre en domingo” durante 20 años: “El primer viaje que hago, fue un viaje promocional en 1978 y vengo a hacer un Siempre en Domingo, que al final vine, pero no me dejaron hacerlo, porque Velasco me lo prohibió. Sí, Velasco me prohibió 20 años, no me quería por “raro”. Decía: ‘Mira, ahora este p****e españolito viene a enseñarnos a la juventud mexicana qué hacer y aquí’…y me prohibió”.

Ahora Arturo Velasco, hijo del periodista mexicano, hizo uso de su cuenta de Instagram para comentar que las declaraciones de Bosé, según él, son falsas: “Nunca hago uso de IG para defender o entrar en polémica, pero por defender la memoria de mi padre Raúl Velasco por supuesto que lo haré @miguelbose qué mala memoria tienes, sólo piensas en los programas en los que se dudó de tu participación pero ya olvidaste los cientos de programas que te dio por muchos años en Televisa como bien dice @chapoypati qué mal agradecido eres y qué abuso atacar a alguien quien ya no está aquí para defenderse, pero aquí estoy yo Miguel”.

En su post Arturo mencionó a la periodista Paty Chapoy, quien trabajó con Raúl Velasco durante muchos años. Ahora, en su programa “Ventaneando” ella comentó: “Lo que yo vi durante todos los años en que él se presentó en “Siempre en domingo” fue un buen trato…(Bosé) está diciendo que Raúl lo vetó, y voy a poner sobre la mesa por qué no es cierto: Raúl Velasco tenía una empresa que se dedicaba a organizar las giras de muchos cantantes. Una de las giras que organizó en su propia empresa fue con Miguel Bosé. Ustedes creen que si Raúl tenía el negocio de la gira de Miguel Bosé por la República Mexicana ¿lo iba a vetar en “Siempre en Domingo”? Obviamente no”.

