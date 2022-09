Miguel Bosé ya vendió su histórica casa y aseguran: “No tiene intención de volver a España”

El cantante Miguel Bosé, de 66 años, finalmente pudo vender la casa que posee en Pozuelo de Alarcón, en España, de la que se quiso desprender cansado de sus problemas con Hacienda.

La noticia de la venta fue dada a conocer por las Mamarazzis, a través de su canal de YouTube, quienes aseguran que con esta venta el intérprete dejó más que claro que no planea volver a la Madre Patria.

“Miguel Bosé ya ha vendido su casa de Somosaguas, la casa más conocida de él. No tiene ninguna intención de volver a España. No es que reniegue, pero donde está el, está muy bien. Su intención es no volver a España”, detalló Laura Fa.

Aunque no se conocen los detalles de la operación, ni en cuanto fue vendida la residencia, los que sí es un hecho que la famosa residencia ya cambió de dueños.

“Los muebles, algunos se los han quedado familiares de Miguel Bosé y otros los ha vendido. Había muebles bastantes extraños”, apuntó la misma periodista para poner punto final a su reporte exclusivo.

La propiedad, que está distribuida a lo largo de dos plantas y fue construida en 1966, fue lanzada originalmente al mercado por €6 millones de euros, sin embargo, no se sabe si se vendió en esa cantidad.

Originalmente perteneció a Luis Miguel Dominguín y a Lucía Bosé, sus padres, pero años más tarde pasó a las manos de Miguel Bosé, quien últimamente la usaba más como una casa de descanso, pues lleva ya mucho tiempo viviendo en Panamá.

Los detalles interiores del inmueble, que cuenta con una extensión de más de 10,760 pies cuadrados, son prácticamente desconocidos, pues el también actor era muy celoso de su vida privada.

Solo se sabe que goza de un estudio de grabación, de gimnasio, de sauna y de un estudio de escultura, que era donde Nacho Palau, su ex, solía trabajar en sus obras.

Al exterior, en su lote de más de 2.5 acres, cuenta con terraza, con extensas áreas verdes y hasta con un gallinero.

