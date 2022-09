Así es el lujoso hotel parisino en el que Gerard Piqué y Clara Chía se dieron una escapada romántica

La pareja del momento, conformada por Gerard Piqué y Clara Chía Martí, dio la nota hace unas horas tras darse a conocer que por unos días disfrutaron de una escapada romántica por la ciudad de París, eligiendo el reconocido Hotel Costes como su nidito de amor veraniego.

El alojamiento, que es considerado de cinco estrellas, se localiza a escasos pasos del Jardín de Tullerías y de la Plaza de la Concordia, por lo que su ubicación es inmejorable para el turismo.

El hotel, inaugurado en 1995 por Jean-Luis Costes y ampliado este mismo año, cuenta con diversas habitaciones que van de los €500 a los €5,000 euros por noche, por lo que hay opciones para diversos bolsillos.

La habitación más sencilla, conocida como ‘Bijou’, cuenta con una extensión de 215 pies cuadrados y su capacidad es para un solo huésped.

La suite más completa, identificada como Vendôme Etage Noble, goza de una extensión de 1,722 pies cuadrados y de todas las comodidades dignas de los huéspedes más distinguidos. View this post on Instagram A post shared by Hôtel Costes (@hotelcostes)

En las áreas comunes hay un restaurante gastronómico de última generación, un bar que cada noche es amenizado por la música de un DJ, una piscina, un spa, entre otras amenidades.

