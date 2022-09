Piqué cena con su novia Clara Chía mientras Shakira celebra su nominación al Latin Grammy

Gerard Piqué ya no oculta su cariño por su novia Clara Chía Martin. Aunque ya lo habíamos visto caminando de mano agarrada y hasta besando a su nuevo amor, no se había mostrado públicamente en un restaurante con la que algún día fuese su supuesta amante. Shakira en cambio publicó en su cuenta de Instagram su nominación a los Latin Grammy 2022 por su tema “Te Felicito” que grabó junto a Rauw Alejandro.

Muy entretenidos hablando se dejaron ver Clara Chía Martin y el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, en lo que parecía ser una cena romántica para dos aunque el restaurante hubiese estado abarrotado de gente y no precisamente de sus mejores amigos. Paparazzis siguieron a la pareja y mostraron al mundo que el catalán está feliz y muy enamorado. Shakira parece estarlo también. De hecho, qué mejor manera de celebrar su nominación a los Latin Grammy en la categoría a Grabación del Año por su tema junto al novio de Rosalía, Rauw Alejandro que sonriéndole a sus fans. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

“Gracias por esa nominación a los Grammys. Te Felicito Rauw”. Recordemos que este tema es justo uno que supuestamente le dedicara Shakira a su ex Gerard Piqué después que ésta descubriera la infidelidad de Clara Chía Martin. A pesar que ninguno ha hecho alusión al tema de manera frontal, los distintos paparazzis y medios de España dicen que la pareja tendría un año engañado a la cantante colombiana.

Shakira en teoría descubrió la aún presunta infidelidad por una agencia de detectives privados que habría contactado. Por eso, su canción con Rauw Alejandro “Te Felicito” salió un poco antes que se diera a conocer la ruptura de la pareja por una aventura de Piqué. Las Mamarazzis y el fotógrafo Jordi Martin han dado varios detalles de cómo se gestó la relación desde el principio.

Shakira en un principio se veía cabizbaja y sin muchas expresiones de alegría junto a sus hijos Milan y Sasha. De dos semanas para acá ha dado un vuelco impresionante. Avocarse al trabajo ha sido sin duda un respiro para la intérprete de “Hips Don’t Lie“. Se vio feliz en la grabación del videoclip de su próximo tema “Monotonía” junto a Ozuna y también en la reciente reunión que sostuvo con Gerard Piqué. Muy feliz de que mis fotos vuelvan a dar otra vez, la vuelta al mundo 👌 pic.twitter.com/2aAPYV1h7E— Jordi Martin (@jmpaparazzo) September 12, 2022

Ahí Shakira llegó mostrando el sostén mientras Piqué se abrazaba y caminaba junto a su novia Clara Chía Martin. Sin duda aquí ambos parecen haber pasado la página y solo quedaría en debate la custodia por los hijos que tienen en común. Mirala como lo vive pic.twitter.com/4NOqzvg6Z0— Fangirler (@fanfingler) September 15, 2022

La ceremonia de la entrega del 17 de noviembre de 2022, al Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino.el día 17 de noviembre de 2022 en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino y se podrán ver por Univision. En la misma categoría compiten también Becky G, Christina Aguilera, Nikki Nicole y Nathy Peluso, Anitta, Pablo Alborán, Marc Anthony, Bad Bunny, Camilo, Jorge Drexler y C. Tangana, Carlos Vives, Camilo, Bomba Estereo, Karol G, Juan Luis Guerra y Rosalía.

Sigue leyendo:

Amantes de Piqué se comunicaban con Shakira

Novia de Piqué, Clara Chía Marti, mostró los piernones al estilo Shakira

Gerard Piqué tenía una táctica para cometer infidelidades a Shakira, afirma Jordi Martin

Gerard Piqué y Clara Chía Marti ya viven juntos. Shakira será implacable en corte

Gerard Piqué exigió condición a mejor amigo para asistir a boda junto a Clara Chía Martí