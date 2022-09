Amantes de Piqué se comunicaban con Shakira

El futbolista Gerard Piqué no le habría sido infiel a Shakira con una sola mujer. Según el paparazzi Jordi Martin, que los ha seguido por casi una década, varias amantes se habrían comunicado con la cantante vía telefónica y mensaje de texto y le habrían informado de los amoríos.

No es un secreto que a lo largo del tiempo que estuvieron juntos, Gerard Piqué siempre generó rumores de infidelidades hacia Shakira. Ahora el propio Jordi Martin ha asegurado que en el 2012 tuvo una relación con la modelo Bar Refaeli. Agregó que por eso era que la misma viajaba con frecuencia a Barcelona. Asegura que Shakira supo de esto pues, las supuestas amantes se comunicaban con ella y le informaban de las aventuras o ella misma buscaba la manera de enterarse. De hecho, se dice que ella descubrió esta última infidelidad con Clara Chía Martin porque contrató una empresa de detectives privados. Se destapa una posible infidelidad de Piqué a Shakira al inicio de su relación #Socialité599 https://t.co/docJHuHBy1— SOCIALITÉ (@socialitet5) September 18, 2022

La novia de Gerard Piqué actualmente vive con él en su apartamento de Barcelona. Jordi dice que para el momento en que se hace la información pública, Shakira ya lo sabía. Tele5 por su parte asegura que en un momento Piqué dejó a Clara Chía Marti y volvió con la intérprete de “Ojos Así”. Pero la joven que trabaja en la compañía Kosmos, cuyo dueño es el jugador del FC Barcelona, se habría buscado otro chico. Esto picó al deportista e hizo que buscara a la joven de nuevo y volvieran. Al revelarse esta última infidelidad, la colombiana recibió más mensajes y llamadas de supuestas amantes de Piqué. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Jordi Martin dice que Clara Chía y Gerard Piqué están muy enamorados. El catalán no se esconde. De hecho, el día de la reunión con los abogados de ambos por la custodia de sus hijos Milan y Sasha, Shakira mostró el sostén y él a su novia. Estaban abrazados en el medio de la calle y no ocultaban el amor que sienten el uno por el otro. Mirala como lo vive pic.twitter.com/4NOqzvg6Z0— Fangirler (@fanfingler) September 15, 2022

Shakira se mostró sonriendo. Además ha comenzado a trabajar sin parar de nuevo. Acaba de grabar un videoclip con Ozuna que se llamará Monotonía. Aseguran que será una indirecta para su ex tal como sucedió con su penúltimo tema musical con Rauw Alejandro, “Te Felicito”. Además ya se sabe que vienen dos canciones más que están el horno. Mi reportaje de hoy en @ElGordoyLaFlaca 🫀 @shakira @ozuna pic.twitter.com/OWqpJBGJtf— Jordi Martin (@jmpaparazzo) September 13, 2022

