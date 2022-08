Gerard Piqué lleva a Clara Chía Martí a la piscina de la casa donde también vive Shakira

El futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, no piensa ocultar su nuevo amor ni a su familia, ni a sus compañeros, ni al mundo y mucho menos a la madre de sus hijos, la cantante colombiana Shakira. Según el corresponsal de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, el catalán ha llevado a su nueva novia Clara Chía Martí a la piscina en la casa de sus padres, misma casa que comparte terreno con la mansión de la intérprete de “Waka, Waka” en Barcelona.

Es decir, Shakira pudiese fácilmente toparse con Gerard Piqué o su nuevo amor, Clara Chía Martí. Quizás algo más allá, sus hijos Milan y Sasha también pudiesen al menos verla o eso es lo que ha indicado el paparazzi Jordi Martin, quien tiene 12 años siguiendo a la pareja y quien conoce muy bien los movimientos de ambos. De hecho, hace pocos días fue a fotografiar a la colombiana y la misma solo le hizo una petición: no preguntarle nada delante de sus hijos y así mismo, el fotógrafo cumplió. No sin antes advertir que jamás la había visto tan triste. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

El propio Jordi Martin asegura tener en su poder muchas más fotografías de Gerard Piqué y Clara Chía Martín y no se sabe si algunas otras más. Recordemos que se ha dedicado más de una década a cubrir la fuente: Shakira- Piqué. El corresponsal de Univision también dice que las imágenes tienen de los nervios a la cantante. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Apenas durante el fin de semana , las fotos y videos de Gerard Piqué y Clara Martí durante un concierto de Dani Martín dieron la vuelta al mundo. En las mismas ambos no escamtimaron en besos, bailes, gestos de complicidad y cariño. Incuso el padre del futbolista los acompañaba. View this post on Instagram A post shared by 🅴🅻 🆃🅴🆁🆁🅸🅱️🅻🅴 (@elterribleradio)

Amén de las nuevas fotos que salieron en la revista Hola y que Jordi Martin hizo escondido desde el lugar al que Gerard Piqué y su novia Clara Chía Martí llegaron tomados de la mano a la boda de un mejor amigo de la estrella del Barça en La Costa Brava de España. Mismo que trabaja para Kosmos, la compañía de media y comunicaciones de la cual el ex de Shakira es accionista. View this post on Instagram A post shared by Entre Famosos MX (@entrefamososmx)

En teoría Piqué habré faltado a un acuerdo que hiciera con Shakira, en el cual ninguno de los dos se dejaría ver con una pareja nueva. Esto para evitar daños emocionales en sus hijos Sasha y Milan. Ante la ruptura del pacto por parte del futbolista, la colombiana planea debatirse la custodia completa de sus hijos en un tribunal, según reseñaron varios medios internacionales como la revista Hola. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Sigue leyendo:

Shakira se le va a la yugular a Piqué después de las fotos besando a su novia Clara Chía Marti

Novia de Piqué presume cuerpazo en ropa interior e insisten en su parecido a Shakira

Gerard Piqué queda expuesto: publican foto de supuesta amante con la que Shakira lo pilló

Shakira asiste con Milan y Sasha al juego de béisbol de los LA Dodgers

Padres de Gerard Piqué habrían rechazado a la nueva pareja del futbolista y apoyan a Shakira

Shakira casi muestra más allá de su vestidito al celebrar un año de “Don’t Wait Up”