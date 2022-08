Novia de Piqué presume cuerpazo en ropa interior e insisten en su parecido a Shakira

La novia de Gerard Piqué, Clara Chia Marti, ya fue vista por todos mientras ambos disfrutaban de un concierto. Ahí la joven y el central del FB Barcelona se mostraron muy acaramelados. Pero una vez que se hicieron públicas estas fotos, han salido a relucir varias donde la joven aparece en ropa interior y bikini haciendo sexys movimientos. Los internautas no han parado de comparar a la jovencita con Shakira.

En una con un bikini negro, en otra con una ropa interior de encaje transparente encima de una cama. Todo esto deja claro por qué Gerard Piqué cayó ante los encantos de su nueva novia de 23 años. A Pesar de la diferencia de edad entre CIara Chia Marti y Shakira, muchos dicen que son muy parecidas. Por otro lado, se sabe que el futbolista presentó a la joven a sus padres y los mismos habrían rechazado la idea que el catalán tenga nueva novia. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Recordemos que fue hace apenas unos tres meses cuando Shakira y Gerard Piqué anunciaron oficialmente su separación. Después de eso se ha dicho de todo. Desde las razones por la que la pareja entró en crisis después de 12 años hasta las propiedades que en teoría se están disputando, la cual incluye una mansión aérea. View this post on Instagram A post shared by 𝐒𝖍𝖆𝖐𝖎𝖗𝖆 𝖊𝖓 𝕮𝖍𝖎𝖑𝖊 🇨🇱 (@shakiraenchile)

Hace no mucho Gerard Piqué viajó a Dubai con esta supuesta amante. Incluso sus hijos Sasha y Milan ya la habrían conocido. N en plan de madrastra sino por ser una compañera de trabajo de él. Esta jovencita trabaja para una de las empresas de él y organiza eventos. View this post on Instagram A post shared by Clara Chia Marti (@clarachiamartii_)

A pesar de haberla mantenido protegida durante mucho tiempo, Gerard Piqué quiso salir a la luz pública con su novia. Después de verlos acaramelados y muy cerquita, se puede comprobar que las imágenes anteriores que existían de Clara Cia Marti siempre fueron ciertas. Sin duda. un duro golpe para Shakira, quien sigue cosechando éxitos profesionales como su tema con Rauw Alejandro, Te Felicito. Mismo que dicen fue compuesto para su ex.

