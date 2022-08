Shakira sonríe desde Miami de la mano de Sasha y Milan y presumiendo vestido “nude”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Shakira parece estar un poco mejor después de toda la polémica que ha generado la separación con el jugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, luego de 12 años de relación. La colombiana fue vista llegar al aeropuerto de Miami sonriendo de la mano de sus hijos Sasha y Milan y presumiendo un vestido largo color nude y unas sandalias de tacón.

No hay duda que “después de la tormenta llega la calma”. Sin embargo y apesar de verse bastante mejor, no hay calma al cien por ciento aún para Shakira. La intérprete de “Ciega, Sordomuda” aún espera verse las caras con el fisco en España por una supuesto fraude fiscal. Pero ahora lo importante es que se le vio mejor semblante y hasta usó un vestido color nude largo muy lejos del estilo rockero o deportivo que siempre le hemos visto. Sasha y Milan de la mano de la ex de Gerard Piqué mientras sonreía a las cámaras de los paparazzi después de varias semanas. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy) Deslizar a la derecha.

Esta visita de Shakira en Miami obviamente alimenta los rumores que efectivamente se mudaría a Florida con sus hijos y que Gerard Piqué lo evitaría a toda costa. Pero la colombiana no estaba llegando al aeropuerto sino partiendo de él. Se presume que con destino España. Esto para resolver el problema que tiene con Hacienda en ese país y para evitar pagar 8 años de prisión si la declaran culpable de haber vivido en Barcelona y no haber pagado los impuestos por haber supuestamente vivido ahí entre 2012 y 2014. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy) Deslizar a la derecha.

La cantante no llegó a un acuerdo con la fiscalía y le dará la batalla al Estado. En cuanto a la mudanza no se sabe si sería esta una buena causa también para dejar España con sus hijos y fijar residencia definitiva en Miami, donde vivía antes de conocer a Gerard Piqué. Además, fuentes cercanas aseguran que Shakira no tiene muchos amigos en Barcelona y que, de no estar con el jugador del Barsa, nada la ataría al país ibérico.

Habrá qué esperar a ver qué sucederá con Shakira y la justicia. También el lugar que escogerá para vivir una vez Sasha y Milan vuelvan a clases. Por ahora, les dejamos el éxito de Shakira junto a Rauw Alejandro “Te Felicito”. Mismo que alcanzó hace unas semanas el puesto número uno en las radios de España.

