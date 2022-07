Madre de Shakira habla de Piqué a El Gordo y La Flaca: “… Tengo mucho que no hablo con él…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La mamá de Shakira habló y sorprendió al decir que tiene mucho rato que no se comunica con su ex yerno, Gerard Piqué. Como ha venido haciendo desde hace semanas el programa de Univision, El Gordo y La Flaca con su corresponsal en Barcelona Jordi Martin, hay nueva información sobre la ruptura de esta pareja y es que todo parece indicar que la relación del deportista del FC Barcelona estaba un tanto rota con los padres de la intérprete de “She Wolf“. Esto daría paso a las especulaciones que sostienen que, parte de los problemas de la pareja de famosos, también era el dinero aunque muchos aseguren que no.

Esta teoría decía que Gerard Piqué supuestamente habría pedido a Shakira un dinero para una inversión y tanto ella, como los padres de la colombiana, se habrían negado. Pero esto es solo una hipótesis que no ha sido avalada por ninguna fuente cercana a la pareja de manera pública. La señora Nidia del Carmen Ripoll, madre de Shakira, dijo que cree que tiene una buena relación con el padre de sus nietos, pero que también tiene mucho tiempo que no habla con él. Asegura que no han tenido ninguna discusión. También afirmó que la relación con los padres del futbolista es buena.

En cuanto a la supuesta reconciliación y acercamiento de Gerard Piqué a Shakira se limitó a responder: “Si eso es lo que ellos quieren. Lo que los haga feliz a ellos…”. Aseguró que no le ha preguntado a su hija de si habla con él de eso o no. También que el papá de Shakira se encuentra mucho mejor después de la operación de cerebro que le realizaron para extraerle unos coágulos de sangre. Esto, después que el señor de 90 años tuviese una fuerte caída. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Se ha dicho que Gerard Piqué habría dejado de frecuentar a su “amiga” para acercarse de nuevo a la madre de sus hijos. Quizás sea también porque entre ambos ya comenzó la batalla legal en los juzgados por la custodia de sus hijos. Recordemos que la cantante querría irse de Barcelona para mudarse a Miami, pero el futbolista no querría.

Al parecer, el mismo no la está pasando nada bien. De hecho, destruyó el celular del corresponsal de El Gordo y La Flaca enfrente de sus hijos. Raúl de Molina fue implacable al decir que estas actitudes le parecen incomprensibles por parte de Piqué.

Por lo pronto, Shakira sigue sumando éxitos profesionales. Su canción con Rauw Alejandro “Te Felicito” llegó al número uno de las radios en España y “You Don’t Worry” con David Guetta y Black Eyed Peas va por lo mismo. Actualmente suma millones de reproducciones en Youtube.

