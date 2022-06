Shakira mueve la pelvis con bodysuit metálico junto a David Guetta y Black Eyed Peas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante colombiana Shakira no detiene su carrera en medio de la polémica separación del padre de sus hijos Gerard Piqué. Justo ahora la cantante ha cautivado en su nuevo videoclip y canción junto a David Guetta y Black Eyed Peas titulada “Don’t You Worry”, donde mueve la pelvis ataviada en un bodysuit metálico siguiendo en la onda futurista.

Los sexys movimientos de Shakira son conocidos a nivel mundial y más cuando se trata de sus caderas y su pelvis y si no nos creen vayan a ver “Don’t You Worry“. No es un secreto que la colombiana hace casi todas sus coreografías y en esta no faltaron los movimientos sexys de pelvis y por supuesto de cadera. Mismos que no fueron nada fáciles de realizar, pues la ex de Gerard Piqué usa un traje metálico sólido.

Por otro lado, el éxito junto a Rauw Alejandro “Te Felicito” sigue viento en popa en las plataformas digitales. Antes del escándalo de la separación tenía 31 millones de reproducciones en Youtube. Ahora tiene 154 millones. Esto después que se dijera que esta canción habría sido escrita para Gerard Piqué al ser descubierta una supuesta infidelidad.

En cuanto a la separación, recientemente Gerard Piqué se fue a la casa de Shakira y al parecer no lo dejaron entrar por el estacionamiento. El astro de FC Barcelona tuve que irse y volver al rato. Se dice que fue por los nios para llevarlos al colegio. Mismos que bajaron de la camioneta de la cantante y se montaron en el auto de él.

Durante el fin de semana, Shakira fue víctima de un acosador que le escribió una propuesta en el suelo. Aunque el mismo manifestaba su amor por la colombiana, esta se asustó y fue con su hermano a la policía de Barcelona a poner una denuncia. Pero su ex también padeció los ademanes de una fan.

El futbolista estaba estaba en una conferencia y una mujer se acercó para pedirle una fotografía junto a su hijo. El jugador se negó y la fan terminó publicando una foto de él junto a rubia misteriosa. Posteriormente, los paparazzis que han seguido Gerard Piqué dijeron que no se trataba de la supuesta amante.

Las mamarazzis dicen que Gerard Piqué fue visto de nuevo con la tercera en discordia en un pueblo costero de Barcelona. Aseguran que la protege muchísimo y que desconocen el carácter de esa relación. Por lo pronto, las conductoras Laura Fa y Lorena Vásquez dicen que tiene el nombre de la mujer pero que no lo darán a conocer, al menos de momento.

