Habla supuesta amante de Gerard Piqué y amenaza con demandas en escándalo de Shakira

Una ola de rumores y muy pocos comprobados es lo que gira en torno a la separación del astro del FC Barcelona, Gerard Piqué y Shakira. Varias mujeres han sido relacionadas al futbolista, pero la supuesta amante de 22 años rompió el silencio, habló con un medio de comunicación español y amenazó con demandar si se usa su nombre en todo lo referente a este escándalo.

La joven efectivamente sí tiene 22 años. El paparazzi Jordi Martin aseguró hace unos días que la misma trabaja con él en unas de las empresas de Gerard Piqué, pareja de Shakira. Pero ella misma aseguró al programa español Socialité que no conoce al futbolista y que quieren que la dejen de molestar. “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda“, dijo la supuesta amante que prefirió solo ponerse unas siglas para mantener “C.C” su anonimato.

Además también dijo que le parece que han querido asociarla a esto para despistar de quién es realmente la tercera en discordia del ex de Shakira. También aseguró al medio español que la han estado relacionando solo por la descripción física que hicieron cuando se dio a conocer que Gerard Piqué supuestamente le habría sido infiel a la intérprete de Hip’s Don’t Like. Dijo que no tenía redes sociales porque está en exámenes finales.

Pero lo que más intriga es que la supuesta amante de Piqué dijo que la verdadera mujer por la que en teoría el futbolista anda botando la baba saldrá a la luz pública muy poco y también le puso unas siglas a su nombre para resguardar la seguridad: “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente…”.

Por otro lado, varios medios han asegurado que Gerard Piqué y Shakira andan afinando detalles en una corte de Barcelona en cuanto a las condiciones para separarse y la custodia de sus hijos: Sasha y Milan. También ha rodado la bola que el catalán planea tomar medidas legales para evitar que los medios de comunicación sigan generando, según asegura su entorno, más rumores. Sin embargo, hasta el momento no se ha pronunciado la respecto.

A Shakira se la visto ecuánime. Recientemente estuvo en el colegio de sus hijos y llegó mostrando los piernones, pero jamás se le vio salir por la puerta principal. Tampoco a los niños. Sin duda, la presión de la prensa rosa en España los tiene bastante ofuscados en medio de todo lo referente a la separación tras 12 años de relación. Visita de @3gerardpique y Juan Roig a @marina_empresas



Se reúnen el Presidente de @Mercadona y el Presidente de @KosmosOfficial en una visita a @EDEMempresarios, @lanzaderaes y @angels_capital para conocer a los emprendedores y alumnos#HacemosQueLasReunionesdeEmpresariosPasen pic.twitter.com/YZxd4wKSzM— Marina de Empresas (@marina_empresas) June 13, 2022

Por lo pronto, Gerard Piqué reapareció tranquilo y sonriente. Shakira por su parte sigue saliendo en su reality show de NBC, Dancing With Myself muy contenta también. De hecho, en medio de lo incómodo que puede suponer esta situación, su tema con el reggaetonero Rauw Alejandro, “Te Felicito“, superó los 100 millones de reproducciones en Youtube. Mismo que afirman fue escrito para Gerard Piqué.

