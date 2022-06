Piqué le habría pedido espacio a Shakira, ella propuso terapia y él se opuso, asegura Jordi Martin

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Jordi Martin, conocido paparazzi y fotógrafo de la prensa rosa en España, tiene más de 10 años cubriendo como fuente la pareja conformada por Gerard Piqué y Shakira. El mismo fue invitado al estudio por videollamada al programa de la cadena española Telecinco, “Sálvame” y dijo que después que Shakira, Piqué y sus hijos Milan y Sasha regresaron de un viaje a Walt Disney World él habló sobre una separación: “… Al llegar a Barcelona es Gerard el que le traslada a Shakira que hay un desgaste en la relación y que preferiría dar un espacio. Shakira le propone ir a una terapia de pareja y Gerard se opone a esa decisión… Al llegar de Orlando a finales de enero, la relación se comienza a enfriar…”.

Jordi Martin también estuvo en El Gordo y La Flaca, donde contó a Lili Estefan y Raúl de Molina que los famosos ya habían tenido un inconveniente por otra supuesta infidelidad en 2016. Agregó después que se habían separado hace unos meses, pues el propio deportista le habría pedido un espacio a Shakira. Al parecer, ella quiso tratar con la terapia de pareja pero Gerard Piqué se habría negado. De hecho, Tanya Charry confirmó horas después lo que aseguró el español y agregó más detalles.

Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación después de 12 años de relación y dos hijos en común. Esto derivado por una supuesta infidelidad del central del FC Barcelona. El experto en entretenimiento y paparazzi que ha estado cubriendo todo lo referente a la pareja desde hace más de una década, Jordi Martin, contó a Lili Estefan y Raúl de Molina los pormenores que dice saber sobre la infidelidad de Gerard Piqué y la supuesta amante que le señalan.

“… Gerard acude cada semana con su nuevo entorno de amigos. Ha cambiado de amigos. Gerard ahora se mueve con chicos jovencitos de 22, 23 años que son los que le ha presentado esta chica y van muchísimo a este restaurante, a este bar que es el más cool de Barcelona que se llama Patrón y aquí va con ella”, continuó explicando ante las pantallas de Univision Jordi Martin.

Lili Estefan y Raúl de Molina interpelaron de inmediato al paparazzi del por qué, si en teoría ha cometido infidelidades y ya no está ocultando su supuesta nueva relación, no se han publicado las fotos aún. Jordi Martin respondió: “Yo trabajo en un canal de televisión en España y hay órdenes. Bueno, indicaciones de que el tema se tapa. El tema se comienza a hablar en España hace dos días. Pregunto por qué y me dicen que por los intereses que tiene Gerard en uno de sus grupos.. una de sus empresas con uno de sus grupos audiovisuales fuertes en España, que pide que por favor este tema se hable o con muchísimo respeto o que no se hable”, concluyó el periodista. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

