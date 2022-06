“Amante de Piqué trabaja con él y Shakira se está enterando”, dijo paparazzi en El Gordo y La Flaca

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El re conocido paparazzi y fotógrafo español Jordi Martin tiene como trabajo desde el 2010 cubrir todo lo que que tiene que ver con la pareja conformada por la estrella de FC BArcelona, Gerard Piqué y Shakira. El periodista contó a Lili Estefan y Raúl de Molina de manera exclusiva para El Gordo y La Flaca de talles de la separación: “Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora… Shakira no quería que saliera la noticia (refiriéndose a la separación). Gerard es el que ha forzado a que esta noticia saliese…”

El paparazzi contó al programa de Univision, El Gordo y La Flaca, los pormenores de esta supuesta amante: “En el momento que sale lo de la chica yo me pongo a averiguar quién es la chica… Que es una chica de 22 años y me dicen… Esto no se ha dicho en España. Es una información exclusiva que damos aquí. Es una chica que trabaja en una de las empresas de Gerard Piqué, Shakira probablemente se está enterando de esto ahora. Esta chica trabaja en una de las muchas de las que tiene Gerard… También es azafata por las noches en una discoteca… Que frecuenta mucho Gerard. Me dicen, ¡ojo! que Gerard en el último mes no se está tapando…”, agregó Jordi Martin.

También dijo que la relación de ellos fue muy intensa preciosa al principio y que se enamoraron profundamente muy rápido. Comentó que en el 2016 se enteró de una aventura de Gerard Piqué: “Los problemas empiezan cuando Gerard Piqué comienza a salir mucho de fiesta. Como soy fotógrafo y soy paparazzi y no estaba la foto. No puedo sacar una noticia que no existe la foto… Una revista te puede decir: -Pues yo no me la juego-…”, contaba a los conductores de El Gordo y La Flaca.

Explicó que en ese momento Gerard Piqué pudo escaparse de un desfile del FC Barcelona y que se fue a ver con una ex pareja en un departamento en Madrid. Ante la pregunta de el conductor de El Gordo y La Flaca, Raúl de Molina, sobre si el paparazzi Jodi Martin había visto a Piqué con alguna amante en el último año dijo que no: “… Lo hubiese fotografiado y hubiera sido portada…”.

