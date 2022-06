Gerard Piqué enfrenta una lista de infidelidades y estas son 5 de las que se habla hasta el momento

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Vaya polémica ha protagonizado Gerard Piqué luego de que se diera a conocer su separación de la cantante Shakira por una presunta infidelidad. Sin embargo, desde que se anunció el fin de su relación, han salido a la luz varias mujeres con las que el futbolista español habría mantenido amoríos a espaldas de la colombiana. ¡Aquí te contamos los detalles!

Apenas a unas horas de confirmarse la separación de la pareja, salieron a relucir las iniciales de una de las chicas con con las que el astro del balompié habría mantenido una relación.

La misteriosa C.M.

Se trata de una chica anónima de 22 años que respondería a las iniciales “C.M.”, quien sería estudiante, camarera, azafata de eventos y, aparentemente, la causante del divorcio entre la pareja.

Si bien la joven fue señalada por presuntamente “destruir el hogar” de Shakira y Piqué, ya salió a dar su versión de los hechos. Dentro de su relato, aseguró que no conoce a Gerard; como resultado, jamás ha tenido una relación con él.

C.C., ¿la culpable de la ruptura?

Por otro lado, un reconocido programa español apuntó a otra chica que sería la que sí habría estado con Gerard. “Es una chica muy normal, guapa, fina, catalana, que sí ha trabajado en el local de La Traviesa, pero no trabaja allí desde febrero“, aseguran sobre la mujer cuyas iniciales serían ‘C.C’.

Suzy Cortés

A esta lista también se suma la influencer Suzy Cortés, quien no ha tenido reparo en relatar cómo es que “Piqué quería mandarme un jet para conocerme” en un intercambio de mensajes que ganó relevancia durante los últimos días.

En entrevista con el medio “La Razón”, Cortés reveló que Gerard Piqué habría insistido en conocerla escribiéndole desde su Instagram oficial por DM: “Los mensajes que él me enviaba eran muy fuertes, subidos de tono, y yo no quería esa aproximación”, dijo.

“Creo que es absurdo que me mande un mensaje preguntando el tamaño de mi trasero y pidiendo ver fotos mías especiales. Me enviaba desnudos pero yo no los abría. Incluso me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto para su esposa y su familia”, añadió.

Núria Tomás

Dentro de la maraña de rumores y acusaciones en contra de Piqué, la única enamorada del futbolista fue Núria Tomás. Aunque no durante su relación con Shakira, sino un años y medio antes de que este se enamorara de la intérprete de “La Tortura”.

“Con Gerard lo he hablado muchas veces, qué lástima que coincidió en tu peor momento con mi mejor momento. Le estoy eternamente agradecida, porque me ayudó a levantarme y a salir de donde estaba“, compartió con el medio ‘El Español’.

Gema, la madre de Pablo Gavi

Oficialmente, Barcelona se ha convertido en un club de prostitución por excelencia

El ambiente es una locura en Barcelona.🔥

Gerard Pique Khan Shakira con mamá (Pablo Gavi)

Gavi dejó de seguir a Piqué en Instagram pic.twitter.com/5TOVOpvD7P— @ѕα∂jιαRιtajou 🇩🇿🇵🇸✌️ mαdrιdista 🇪🇸⚽️🤍🖤 (@SadjiaritajS) June 2, 2022

Otra mujer relacionada con Gerard fue Gema, la madre de su compañero Pablo Gavi. Y es que no pasó mucho tiempo antes de que un tweet sobre su presunto amorío se viralizara en redes sociales. En él se leía:

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente”, se dijo en la falsa noticia que ya fue desmentida.

Te puede interesar:

• Gerard Piqué estaría molesto con Shakira por actitud tras separación

• Medio español asegura que Shakira intentó reconciliarse con Gerard Piqué en dos ocasiones

• Revelan probable nombre de amante de Piqué y hacen retrato robot: “Se parece a Shakira”