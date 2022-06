Shakira muestra los piernones mientras corre el rumor de haber contratado un detective para Gerard Piqué

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Después que se diera a conocer la separación entre Gerard Piqué y Shakira, se ha dicho de todo y ellos solo han confirmado la ruptura tras 12 años de relación y dos hijos. Después de muchas hipótesis, Shakira se ha dejado ver mostrando los piernones con un vestido corto, mientras el rumor que habría contratado un detective para vigilar a Gerard Piqué cobra más fuerza con el correr de los minutos.

El corresponsal de El Gordo y La Flaca en Barcelona, Jordi Martin, dijo a Raúl de Molina y Lili Estefan que Shakira llegó es su furgoneta al colegio de Milan y Sasha. Se le pudo ver con un vestido color magenta cortito mostrando las piernas y con una pizza en la mano. Se presume que era una especie de celebración de fin de año. Pero lo que más impacta de las declaraciones de paparazzi, es que asegura que Shakira habría contratado una empresa de detectives que pilló en su departamento de soltero al central del FC Barcelona, Gerard Piqué en plena infidelidad. Esto después que llegaran de Orlando de un viaje familiar y él le pidiera un espacio. View this post on Instagram A post shared by Jordi Martin (@jordimartinpaparazzi)

“Esta empresa hace un seguimiento a Gerard Piqué y es ahí cuando esta agencia de detective descubre que Gerard Piqué estaba saliendo con esta chica de 22 años. Esta agencia de detectives traicionaría a su clienta Shakira y es la que pasaría la información a la prensa y agendas de noticias… Lo que no se sabe es por qué, si tiene las imágenes, no se han dado a conocer”, dijo Jordi Martin a la cadena Univision. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Volviendo a Shakira en el colegio de sus hijos, dijo que la cantante no salió por la misma puerta por la que había entrado sino por la parte trasera y en otro carro. Los niños tampoco salieron por la puerta principal de la entidad educativa y se desconoce quién los buscó al colegio. View this post on Instagram A post shared by irem loves shakira ღ (@shakiragiddy)

Además, el español aseguró que Shakira salió el fin de semana de Barcelona. Al parecer ha querido huir de la prensa y ¿cómo no? En España la prensa rosa se ha dedicado casi al completo a seguir el caso de las separación de la colombiana con Gerard Piqué. Mientras, su tema con Rauw Alejandro, “Te Felicito”, alcanzó los 100 millones de reproducciones en Youtube.

