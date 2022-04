Shakira usa transparencias e hilo dental a sus 45 años y enloquece Youtube junto a Rauw Alejandro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los atributos de la colombiana Shakira quedaron en evidencia en su nuevo videoclip al lado de Rauw Alejandro, “Te Felicito”. Inicialmente posa con un “babydoll” que puso a más de uno a botar la baba, pero después aparece con un enterizo transparente e hilo dental y nadie puede imaginar que la misma tenga 45 años. Por supuesto, sus sexys movimientos al lado de Rauw Alejandro hicieron arder las redes sociales.

Muy al estilo de su video “Loba” que sacó hace casi 10 años, Shakira repite la hazaña de los enterizos transparentes y escotados. ¿La diferencia? ahora tiene 45 años. Pero ni en sueños los denota. La colombiana tiene una retaguardia de acero que dejó a la vista con un hilo dental. Además muchas veces nos ha mostrado cómo entrena su colita y quien es la responsable de esto. Por supuesto, la temperatura en Youtube subió al cantar y bailar con Rauw Alejandro, el sexy puertorriqueño novio de Rosalía.

Rauw es otro que anda de éxito en éxito. Su gira por varias ciudades de los Estados Unidos incluyendo su triunfo en Nueva York fue un éxito. Su novia Rosalía lo acompañó a lo largo de la misma y le demostró apoyo no sólo a él sino a todo el equipo con el que trabaja el reguetonero. Ahora seguramente le toque a él acompañar a Rosalía en su MOTOMAMI World Tour. Mientras, el cantante disfruta de su éxito junto a una artista como Shakira. View this post on Instagram A post shared by ShahiNez 💫 (@shakira_algerian.fans)

Esta hazaña la repitió Rauw Alejandro hace dos años al lado de Jennifer Lopez con su videoclip “Cambia El Paso”. Con esta también causó estragos y ambos hicieron arder durante un buen tiempo Youtube. Hoy en día este video tiene con 49 millones de vistas en la plataforma.

Shakira por su parte sigue cosechando el fruto de todo su éxito y su arduo trabajo de años. Son muchos los artistas que quieren hacer colaboraciones con ella y ella decide, como todos, con quién sí y no. En alguna oportunidad su paisano J Balvin dejó entrever que la cantante era bastante disciplinada y exigente a la hora de escoger sus proyectos. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Hace una semana Shakira recibió un merecido homenaje de parte de su paisana Karol G, quien cautivó el festival de música Coachella 2022 al cantar “My Hips Don’t Lie” junto a un popurrí de canciones de artistas latinos. Mismas que han sido número uno en distintas carteleras musicales pero que, por distintas razones, jamás se tocaron en Coachella.

