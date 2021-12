Rauw Alejandro tilda de “cerdo” a Jhay Cortez por faltarle al respeto a su novia Rosalía

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En el mundo de la música ha surgido un nuevo enfrentamiento entre dos de sus estrellas más famosas que promete dar mucho de qué hablar: el de Rauw Alejandro con Jhay Cortez. Ambos artistas colaboran en el remix de la canción “Si Pepe” de Ankhal, que se filtró el pasado viernes y que ha levantado ampollas por los comentarios que Cortez realiza acerca de una misteriosa mujer que los fans no han tardado en identificar como la cantante Rosalía. “Tu española quiere que le hable en English. Do you wanna f*ck? ‘Jhayco, quiero en el Bentley'”, afirma en uno de los versos.

Para quienes no lo sepan, Rauw hizo pública recientemente la relación sentimental que mantiene con Rosalía y ella menciona en su tema “Milionària” que los Bentley son sus coches favoritos. Parece que su novio no estaba al corriente de lo que Cortez iba a decir en su parte de la canción porque sus insinuaciones no le han hecho ninguna gracia.

A diferencia de Rosalía -que por el momento ha preferido guardar silencio y mantenerse alejada de la polémica-, Rauw no ha dudado en reaccionar por medio de Twitter asegurando: “Las mujeres se respetan!!!!! Lechon!!!! VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!! (sic)”. Aunque no ha mencionado a nadie, queda claro para quién iba dirigido ese mensaje, al que ha añadido el emoticón del hocico de un cerdo para dejar clara cuál es su opinión sobre Cortez.

Las mujeres se respetan!!!!! Lechon!!!! 🙅🏽‍♂️🚫🐽 VAMO PA ENCIMA!!!!!!!!!— R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 17, 2021

También te puede interesar:

-Ángela Aguilar da la sorpresa y se pone a cantar un tema urbano de Rauw Alejandro

-De paseo, Rosalía presume su abdomen usando un ajustado top blanco