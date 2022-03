Milan, hijo Shakira y Piqué, dijo que su papá: “Está mayor” en un programa en vivo

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace apenas unos días Shakira confesó que Gerard Piqué le prohibe decir ciertas cosas en público, ahora es el hijo de ambos, Milan Piqué, el que ha salido a ventilar las intimidades del hogar. El futbolista estuvo de invitado en el programa del famoso youtuber español Ibai Llanos, su hijo Milan estaba en la cabina de estudio y dijo que su papá ya estaba un poco mayor para jugar el fútbol.

En conversación con Ibai Llanos, con quien el central del FC Barcelona, Gerard Piqué, ha hecho ya varios programas en el pasado y para eSports. En esta última el famoso Milan, hijo de Shakira y Piqué, quien es un maestro pero en la música, tocando el piano y la batería, ha opinado sobre su padre y le ha dicho en un programa en vivo que: “Está un poco mayor”. La conversación de Ibai y barbe con Milan 😂 me encanta jajajaja que juega al fifa con el barça y que pique está mayor pero quiere que siga jugando pic.twitter.com/H9TzSLadZJ— 𝒂𝒍𝒂𝒊𝒂❁🌿 (@alaialo_) March 21, 2022

“Es bueno, hace muy buenos pases. La pasa siempre al jugador que está separado, como más abierto. No sé en lo que podría mejorar”, dijo el primogénito de Shakira y Piqué, Milan, con mucha seguridad. Su hermanito Sasha también se encontraba cerca pero no hizo comentario alguno al respecto. Lo único que me ha hecho feliz hoy. pic.twitter.com/iyKIm8X2ID— Ibai (@IbaiLlanos) March 21, 2022

Pero Sasha ama los deportes al igual que sus padres. Él es un campeón en las artes marciales. Esto obviamente no lo deja pasar Shakira por alto y siempre presume los galardones de su hijo así como los momentos triunfaste del mismo. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Sigue leyendo:

