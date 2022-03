Con tremendo escotazo, Shakira asegura que Gerard Piqué le prohibe decir cosas en público

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hace unos días, la cantante colombiana dedicó un tierno mensaje a Gerard Piqué, pues el central del FC Barcelona rompió nuevo números de récord con 600 partidos oficiales jugados con el equipo. Ante esto, su mujer, Shakira, ventiló que el futbolista le prohíbe decir cosas en público, pero la misma hizo caso omiso y le envió un poderoso mensaje de amor y luciendo un elegante y sexy escotazo.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”, escribió Shakira acompañado su imagen con un tremendo escotazo vistiendo un strapless rojo y mandando su explosivo mensaje de admiración a Gerard Piqué, quien rompió récords nuevamente. View this post on Instagram A post shared by FC Barcelona (@fcbarcelona)

Durante los primeros años de los 12 que tienen Gerard Piqué y Shakira, no se les vio muy abiertos a publicar el amor que sienten uno por el otro. Sin embargo, la admiración siempre la habían hecho pública y Shakira, una vez más, no la dejó pasar por alto. De hecho, este es el segundo mensaje que publica la colombiana sobre el récord alcanzado por el jugador del Barça. El primero fue apenas se dio a conocer la noticia. View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

“600 partidos! No creo que haya realizado jamás 600 conciertos. Tus logros no tienen precedente alguno. La historia es un continuo presente y tú estás aquí para seguir forjando la tuya, la de tu club, la nuestra y la de generaciones futuras. Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. Te queda mucho por darnos! En el fútbol y en tantos otros aspectos de tu extraordinaria vida; porque no hay, ni habrá otro Gerard Piqué. Un ser humano excepcional”, dijo Shakira inicialmente en un mensaje cargado de orgullo y amor.

Fue precisamente el fútbol la razón que llevó a esta pareja de famosos a conocerse. En el 2010 cuando Shakira cantó “Waka Waka” y grabó el videoclip del tema donde aparecían varios futbolistas entre esos, Gerard Piqué. Ese año se volvieron a ver en el cierre del Mundial de Fútbol de ese año donde la selección de España ganara la Copa Mundial. Desde entonces, Shakira y Piqué se volvieron inseparables y hoy, doce años después, siguen juntos, sólido y con dos hermosos hijos: Milán y Sasha.

